Tesla pokazała nowego Roadstera z napędem rakietowym. Auto ma rozpędzać się do 370 km/h

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Elon Musk, szef firm Tesla, SpaceX czy Neuralink, zaprezentował dziś w nocy polskiego czasu model Roadster. Produkcja tego elektrycznego supersamochodu ruszy w 2028 roku. Roadster osiąga prędkość maksymalną ponad 230 mil na godzinę, czyli ok. 370 km/h. Od 0 do 100 km/h rozpędza się w mniej niż sekundę. Ceny nie zostały jeszcze ujawnione. Na nagraniu z prezentacji widać, w jaki sposób została wykorzystano technologie kosmiczne.

Tesla będzie mogła „latać”

Firma Tesla zaprezentowała nową wersję modelu Roadster, wyposażoną w napęd rakietowy. Biały, dwuosobowy pojazd - stworzony we współpracy z firmą SpaceX, również należącą do Elona Muska - przejechał „do góry nogami” po rampie dzięki systemowi przysysania, wykonał obrót w powietrzu i wylądował przy użyciu wbudowanych silników rakietowych. W dalszej części pokazu pojazd wykorzystał te same silniki, by przeskoczyć nad ciężarówką i innymi autami, wykonując przy tym powietrzny obrót.

Jak podaje agencja Reutera, niektórzy obserwatorzy dopatrują się w tej współpracy próby podsycenia przez Muska zainteresowania ewentualną fuzją dwóch dużych firm, którymi zarządza.

„To był pokaz inżynieryjnego kunsztu, niemający żadnej wartości komercyjnej poza wprawieniem w zakłopotanie tradycyjnych producentów samochodów. Prezentacja Roadstera to kolejny dowód na to, dlaczego Elon tak bardzo chce połączyć Teslę ze SpaceX” - napisał w serwisie społecznościowym X Gene Munster, partner zarządzający w firmie Deepwater Asset Management, która jest inwestorem Tesli.

Musk bagatelizował znaczenie tego samochodu dla finansów Tesli, określając go w 2023 roku jako „drobnostkę”, która nie wpłynie „w istotny sposób na sytuację finansową” firmy.