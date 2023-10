Rzecznik rządu Olivie Veran, który z wykształcenia jest lekarzem, poradził rodakom, żeby poszli w jego ślady. Wyjaśnił, że nigdy nie siada ani nie kładzie się na łóżku w ubraniach, w których był na zewnątrz - np. w biurze, w pociągu, w hotelu, w kinie itd. Nigdy też nie kładzie na łóżku rzeczy, które leżały na ziemi.

Podkreślił, że głównym celem pluskiew jest bowiem zagnieżdżenie się w łóżkach. Dotąd w supermarketach można było zwracać np. kupione tam kołdry i prześcieradła - jeżeli konsument zmienił zdanie co do zakupu. Od wczoraj w wielu miejscach jest to już z powodów higienicznych niemożliwe.