Trwają negocjacje władz Kataru z Hamasem w sprawie uwolnienia 36 z ponad dwustu zakładników przetrzymywanych przez palestyńską organizację terrorystyczną w Strefie Gazy. Tak twierdzi znana francuska telewizyjna stacja informacyjna BFM TV.

Plakaty z nazwiskami porwanych przez Hamas, jakie pojawiły się na niemieckich ulicach / Clemens Bilan / PAP/EPA

Według jednego z najbardziej znanych francuskich specjalistów od geopolityki, terroryzmu i przestępczości, prof. Alaina Bauera, władze Kataru negocjują z Hamasem uwolnienie grupy 36 zakładników. Konsultant renomowanej informacyjnej stacji telewizyjnej BFM TV powołuje się przy tym na dobrze poinformowane źródła.

W grupie mają się znaleźć m.in. dzieci, kobiety i osoby poważnie chore. Przedstawiciele Hamasu żądają w zamian m.in. wstrzymania przez izraelskie siły zbrojne bombardowań Strefy Gazy.

Później miałyby się odbyć negocjacje w sprawie uwolnienia pozostałych zakładników.

Premier Kataru i jednocześnie minister spraw zagranicznych, szejk Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani powiedział w środę, że liczy na "szybki przełom" w sprawie uwolnienia porwanych przez Hamas Izraelczyków. Rzecznik resortu spraw wewnętrznych Kataru, Madżid Al-Ansari, dodał, że kraj ten skupia się na bezpiecznym uwolnieniu zakładników, co jest kwestią oddzielną od szerszej sprawy deeskalacji sytuacji w regionie.

Rzecznik podkreślił, że rozpoczęcie przez Izrael naziemnej ofensywy "bardzo skomplikowałoby" próby uwolnienia uprowadzonych.

Położony nad Zatoką Perską Katar pośredniczył wcześniej w negocjacjach, które doprowadziły do uwolnienia w poniedziałek dwóch uprowadzonych kobiet - przypomniała agencja Reutera. Katar, niewielkie, lecz bardzo zasobne w złoża gazu ziemnego państwo, prowadzi dialog zarówno z palestyńską terrorystyczną organizacją Hamas, jak i z władzami Izraela.

7 października siły Hamasu wdarły się do Izraela, wymordowały ponad 1200 cywilów i uprowadziły co najmniej 222 osoby w wieku od 9 miesięcy do 85 lat, które mają im służyć jako zakładnicy. Izrael zareagował rozpoczęciem ostrzału Strefy Gazy, w której działa Hamas.

Na działania Kataru zareagował izraelski doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Cachi Hanegbi.

"Z przyjemnością mogę powiedzieć, że Katar staje się istotną stroną i interesariuszem w ułatwianiu rozwiązań humanitarnych. Wysiłki dyplomatyczne Kataru są obecnie kluczowe" - napisał na swoim kanale na platformie X Hanegbi.