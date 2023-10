Oświadczenie wydało również FBI, które potwierdziło, że pozostaje w ścisłej współpracy z organami ścigania w Maine.

Najbardziej tragiczna masakra od lat

Jeśli potwierdzona zostanie liczba 22 ofiar śmiertelnych, będzie to najbardziej tragiczna w skutkach masakra w USA co najmniej od sierpnia 2019 r. Wtedy bandyta otworzył ogień z karabinu AK47 do klientów Walmarta w El Paso, zabijając 23 osoby.

Przed szpitalem, do którego trafiali ranni w strzelaninie, stanęli uzbrojeni funkcjonariusze / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Biały Dom przekazał, że o wydarzeniu poinformowany został prezydent Joe Biden, który tego wieczora podejmował na uroczystej kolacji premiera Australii.

Lewiston jest częścią największego miasta stanu Maine, Portland. To dawne centrum tekstylne, w którym żyje 38 tys. osób.