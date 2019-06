Więzień zakładu penitencjarnego w Conde-sur-Sarthe wziął dwoje zakładników: strażnika i młodą stażystkę. Mężczyzna domaga się przeniesienia do innej placówki. Służby więzienne prowadzą negocjacje - poinformowała francuska telewizja BFMTV.

Zdj. ilustracyjne / Gwendoline Le Goff/Panoramic /

Według informacji BFMTV napastnik odsiaduje długi wyrok i jest leczony psychiatrycznie. Ponadto wziął już kiedyś zakładników, co spowodowało karne przeniesienie go do Conde-sur-Sarthe.

W ministerstwie sprawiedliwości powołano specjalną komórkę kryzysową.



W marcu w tym samym zakładzie penitencjarnym więzień zaatakował i poważnie ranił ceramicznym nożem dwóch strażników, krzycząc "Allah Akbar", a następnie zamknął się ze swą partnerką w pomieszczeniu przeznaczonym na wizyty rodzinne. Jednostka taktyczna RAID zatrzymała sprawcę ataku na strażników, ale jego partnerka zginęła w trakcie operacji policyjnej.



Strażnicy Conde-sur-Sarthe urządzili po tym incydencie trzydniowy strajk okupacyjny, domagając się podwyżek i poprawy bezpieczeństwa.