Ministerstwo zdrowia Hiszpanii wykryło pomyłkę u producenta leku dla dzieci, która u siedemnaściorga z nich doprowadziła do hipertrichozy. Choroba, zwana też “zespołem wilkołaka”, powoduje nadmierne owłosienie w dowolnej okolicy ciała.

Dziecko dotknięte "zespołem wilkołaka" / STR / PAP/EPA

Z ustaleń resortu wynika, że liczba dzieci dotkniętych chorobą po spożyciu leku pod postacią syropu o nazwie Omeprazol Proclor, zawierającego niewłaściwy składnik, może być większa. Farmaceutyk sprzedawany był jako lek na problemy żołądkowe.

Spośród 17 potwierdzonych już przypadków hipertrichozy dziesięć dotyczy Kantabrii, cztery - Andaluzji, trzy - Walencji - ujawniło w środę hiszpańskie ministerstwo zdrowia.



Do środowego wieczora z hiszpańskiego rynku wycofano 22 butelki ze środkiem na problemy trawienne dla dzieci z głównym składnikiem o nazwie omeprazol. Wewnątrz opakowań z lekiem znajdował się wyprodukowany w Indiach minoksydyl, substancja stymulująca porost włosów u mężczyzn.



W trakcie śledztwa w sprawie licznych przypadków rzadkiej choroby ujawniono, że do błędu w przygotowaniu leku doszło w firmie Farma-Quimica Sur S.L., która skierowała niewłaściwą partię farmaceutyku na rynek.



Hiszpańskie służby sanitarne potwierdziły podczas badań w zakładzie farmaceutycznym w Maladze, że choć jakość dostarczonego z Indii w ilościach hurtowych omeprazolu była wysoka, do pomyłki mogło dojść podczas przygotowania mniejszych opakowań leku.



U dzieci, które spożywały syrop z błędnej partii, po kilku tygodniach zaczęły rosnąć włosy, m.in. na ramionach, twarzy oraz na plecach.



Z informacji hiszpańskich służb sanitarnych, które twierdzą, że szkodliwy lek trafił do około 30 aptek w kraju, wynika, iż po zaprzestaniu spożywania syropu objawy hipertrichozy u dzieci powinny ustąpić.