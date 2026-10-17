F-16 w akcji. Rumunii zestrzelili dwa drony

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Rumuńskie ministerstwo obrony poinformowało o zestrzeleniu dwóch dronów. Bezzałogowce miały się pojawić nad wodami terytorialnymi państwa NATO.

„Dzisiejszego wieczoru, około godziny 18:00, rumuńscy piloci, pilotujący samoloty bojowe F-16 rumuńskich sił powietrznych, zestrzelili dwa drony, które wkroczyły do rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Oba drony zostały zestrzelone nad Morzem Czarnym” – przekazało ministerstwo w komunikacie.

Pierwszy dron pojawił się w rumuńskiej przestrzeni powietrznej o godz. 17:59 i został zestrzelony w ciągu 2 minut, 25 km na południowy wschód od Suliny – poinformował pełniący obowiązki ministra obrony Radu Miruta.

Drugi dron, znajdujący się w tym samym rejonie, został namierzony i zestrzelony o godz. 18:05, 5 minut po pojawieniu się w rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Resort nie podał, skąd pochodziły drony.

Atak na statki. Członkowie załogi wciąż poszukiwani

Rumunia, członek NATO, dzieli granicę o długości 614 km z Ukrainą. Jej znaczna część przebiega wzdłuż Dunaju. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wielokrotnie drony pojawiały się w rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Na początku roku Bukareszt zdecydował, że będzie zestrzeliwać takie obiekty.

Reuters zauważa, że do zestrzelenia dronów doszło dwa dni po tym, jak dwa statki z ładunkiem chemicznym zostały zaatakowane przez drony w pobliżu rumuńskiego wybrzeża Morza Czarnego. Według źródeł Reutersa bezzałogowce były rosyjskie. Rumuńskie władze nadal poszukują siedmiu zaginionych członków załogi.

Co najmniej pięć innych statków towarowych ⁠zostało trafionych w pobliżu wybrzeży ‌Rumunii i sąsiedniej Bułgarii w ciągu ostatnich 10 dni, a 23 marynarzy uznano za zmarłych lub zaginionych. Większość tych incydentów miała miejsce poza wodami terytorialnymi NATO.