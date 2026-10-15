Prezydent potwierdza: Drony zaatakowały statki na wodach terytorialnych Rumunii

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Dwa drony zaatakowały dwa statki handlowe na rumuńskich wodach terytorialnych - poinformował prezydent Rumunii Nicusor Dan. To pierwsza sytuacja od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, by drony uderzyły w jednostki pływające na terytorium państwa członkowskiego NATO.

W środę i czwartek na Morzu Czarnym, na wodach terytorialnych Rumunii, doszło do pożarów na pokładach dwóch tankowców - Yara J i Wine Trader.

Załoga pierwszego ze wspomnianych statków handlowych została uratowana, trwają natomiast poszukiwania siedmiu z 12 marynarzy będących na pokładzie drugiej jednostki.

W czwartek przed południem, podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, prezydent Rumunii Nicusor Dan poinformował, że tankowce zostały trafione przez dwa drony.

To pierwsza sytuacja od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, by drony uderzyły w jednostki pływające na terytorium państwa członkowskiego NATO (wody terytorialne są częścią terytorium danego państwa).

Od początku października na Morzu Czarnym, u wybrzeży należących do NATO Rumunii i Bułgarii, na skutek nalotów bezzałogowców zostało uszkodzonych pięć statków handlowych.