Francuski rząd o włos od porażki

Wniosek o wotum nieufności złożony przez centrową grupę LIOT został odrzucony zaledwie dziewięcioma głosami. To dużo mniej niż można było wcześniej przypuszczać.

Wraz z tym wnioskiem o wotum nieufności nic nie zostało załatwione. Setki tysięcy ludzi, którzy gromadzą się każdego dnia, nie zatrzymają się z tego powodu, że zabrakło dziewięciu małych głosów - skomentowała wyniki Mathilde Panot, posłanka lewicowej koalicji NUPES. We francuskim parlamencie, było w poniedziałek nerwowo. Gdy tylko ogłoszono wyniki głosowania, posłowie z lewicowej ugrupowania La France Insoumise zaczęli krzyczeć "Zrezygnuj!" w kierunku obecnej premier Elisabeth Borne.

Panot stwierdziła nawet, że w oczach Francuzów "rząd jest martwy" i ponownie wezwała prezydenta do przeprowadzenia referendum w sprawie reformy emerytalnej. Opozycja uważa, że decyzja prezydenta o zablokowaniu głosowania w parlamencie, podważa jego przywództwo.

Elisabeth Borne jednak, nie zważając na protesty udała się do Pałacu Elizejskiego na spotkanie z Emmanuelem Macronem. "Zbliżamy się do końca procesu demokratycznego tej zasadniczej dla naszego kraju reformy. Z pokorą i powagą zaangażowałam się i swój rząd w to zadanie" - napisała Borne na Twitterze.

Związki zawodowe zapowiedziały kolejną turę protestów na najbliższy czwartek.