Firma Rolls-Royce poinformowała, że skonstruowany przez nią samolot Spirit of Innovation osiągnął w czasie lotu testowego prędkość 623 km/godz. Ustanowił tym samym rekord w kategorii samolotów z silnikami wyłącznie elektrycznymi.

Samolot "Spirit of Innovation" / Rolls-Royce / Materiały prasowe

Na odcinku 3 km Spirit of Innovation osiągnął średnią prędkość 555,9 km/godz., a na odcinku 15 km - 532,1 km/godz. Wzniósł się także na wysokość 3000 m w 202 sekundy - o 60 sekund szybciej, niż wynosił dotychczasowy rekord.



Spirit of Innovation / Rolls-Royce / Materiały prasowe

Wyniki testów zostaną teraz przesłane do Międzynarodowej Federacji Lotniczej w celu ich zweryfikowania i zatwierdzenia.

The Spirit of Innovation breaks the world record from Rolls-Royce on Vimeo.

Jednomiejscowy Spirit of Innovation napędzany jest zestawem trzech silników elektrycznych o łącznej o mocy 400 kilowatów. Został zbudowany za 6 mln funtów.



Po tym, jak świat skupił się na potrzebie działania podczas COP26, jest to kolejny kamień milowy, który pomoże urzeczywistnić zerową emisję netto w lotnictwie. Potwierdza to nasze ambicje w zakresie dostarczania przełomowych technologii, których ludzie potrzebują do dekarbonizacji transportu w powietrzu, na lądzie i morzu - oświadczył Warren East, prezes Rolls-Royce Holding.