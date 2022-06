W więzieniu stanowym we Florence, w stanie Arizona, wykonano w egzekucję przez wstrzyknięcie zastrzyku z trucizną. Karę śmierci wykonano na 66-letnim Franku Atwodzie, który został skazany w 1987 r. za porwanie i zamordowanie 8-letniej Vicki Lynne Hoskinson.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według zastępcy dyrektora Departamentu Więziennictwa Arizony Franka Strady Atwood o godz. 10:10 został poddany działaniu środków uspokajających, a o godz. 10:16 ogłoszono jego zgon.



Egzekucja Atwooda była drugą wykonaną w Arizonie w ciągu niespełna miesiąca. W roku 2014 roku komplikacje związane ze straceniem skazanego na śmierć Josepha Wooda doprowadziły do pozwu sądowego, w wyniku którego wprowadzono siedmioletnie moratorium.

Zbrodnia sprzed 37 lat

Do porwania dziewczynki doszło 17 września 1984 roku w Tucson. Atwood uciekł kilka dni później do Teksasu, ale wkrótce został aresztowany pod zarzutem porwania. Kiedy w kwietniu 1985 roku odnaleziono ciało Hoskinson, został oskarżony także o morderstwo.



Dziś nadeszła ostateczna sprawiedliwość dla naszej córki Vicki Lynne. (...) Nasza rodzina czekała na ten dzień 37 lat, osiem miesięcy i 22 dni. Vicki była pełną życia małą dziewczynką o zaraźliwym uśmiechu, który roztopiłby wasze serca - mówiła po egzekucji matka Vicki - Debbie Carlson.



Adwokat Atwooda, Joseph Perkovich twierdził, że wyrok śmierci na mężczyźnie wykonano pomimo wątpliwości co do jego winy.



Sprawa przeciwko Frankowi miała charakter czysto poszlakowy, a istotne dowody wskazywały na innego podejrzanego - argumentował.



Atwood utrzymywał, że jest niewinny. Nie przeprosił rodziny Vicki Lynne Hoskinson.