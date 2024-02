Nie żyje jedyny syn szefa rosyjskiego koncernu petrochemicznego Rosnieft. 35-letni Iwan Sieczin cierpiał na nadciśnienie. Przebywał w swoim domu na podmoskiewskim osiedlu Europa-1, gdy nagle upadł i zaczął się dusić. Pogotowie pojawiło się dopiero po kilku godzinach - za późno. "Dzieci przyjaciół Putina nie dożywają 40. roku życia" - skomentował Leonid Niewzlin były menadżer koncernu Jukos. To kolejna trudna do wytłumaczenia śmierć w bliskim kręgu władz Kremla.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informację o śmierci syna Igora Sieczina przekazał jako pierwszy właśnie Leonid Niewzlin. Więcej detali na temat tajemniczych wydarzeń rozgrywających się pod Moskwą, pojawiło się jednak na kanale telegramowym VChk-OGPU. Jak się okazuje Iwan Sieczin miał umrzeć już 5 lutego.

Syn szefa Rosnieftu Igora Sieczina zmarł w Krasnogorsku. Ochrona Iwana wezwała karetkę, ale - jak podaje VChk-OGPU - dyspozytorowi podano błędny adres. "W rezultacie pomoc jechała (na miejsce) prawie dwie godziny".

"W środku nocy mąż skarżył się na ból, uznając, że to, co się dzieje, ma związek z jego nerkami. Ochrona otrzymała polecenie zakupu leku Canephron i po około pół godzinie pracownik wrócił z lekiem do domu. Iwan Sieczin zawołał żonę do swojego pokoju i poprosił, żeby nalała mu wody i podała pigułkę. Kobieta poszła do łazienki po wodę, a gdy wróciła, jej mąż już leżał bez ruchu" - przekazał serwis VChK.

3 stycznia Iwan Sieczin skończył 35 lat. Jego życie było otoczone tajemnicą. Wiadomo, że pomieszkiwał w różnych lokalizacjach w obwodzie moskiewskim i ukrywał się pod rozmaitymi nazwiskami. Karetkę wezwano dla Jewgienija Anatolijewicza Panina, ochroniarza Iwana - i to właśnie pod tym nazwiskiem zarejestrowano zgon.

Jak informuje serwis VChk-OGPU podaje powołując się na swoje źródła, że oficjalną przyczyną śmierci Iwana był "zakrzep". Szef Rosnieftu miał zaprotestować przeciwko zaangażowaniu się w śledztwo Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Wydał natomiast polecenie przeprowadzenia niezależnego dochodzenia pracownikom koncernu Rosnieft - lojalnych wobec swojego szefa byłych funkcjonariuszy FSB.