Żaden z klientów nie deklaruje chęci przerwania wakacji i wcześniejszego powrotu do Polski – twierdzi biuro podróży Coral Travel, które organizowało wyjazd osób, które zostały poszkodowane w wypadku autokaru w miejscowości Kemer w południowo-zachodniej Turcji. Dwie osoby nadal przebywają w szpitalu.

Coral Tavel o wypadku w Turcji: klienci nie deklarują chęci powrotu do Polski / ANADOLU AGENCY TURKEY / PAP/EPA

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 17.30 czasu miejscowego, niedaleko miejscowości Kemer w południowo-zachodniej Turcji, w prowincji Antalya. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i autokar stoczył się z 20-metrowej skarpy.

Autokarem jechało 41 osób, w tym 38 turystów z Polski, kierowca, przewodnik oraz polski rezydent Coral Travel.

Jak poinformowało biuro podróży, obecnie większość poszkodowanych wróciła już do hoteli, gdzie kontynuują urlop. Dwie osoby nadal przebywają w szpitalu.

Coral Travel przekazało też, że rezydenci biura spotkali się w hotelach z większością osób z wypadku, aby sprawdzić, jak się czują i czy mają specjalne potrzeby. "Jak dotąd żaden z klientów nie deklaruje chęci przerwania wakacji i wcześniejszego powrotu do Polski. Jesteśmy gotowi zorganizować wszystko, jeśli klient będzie miał takie życzenie" - napisało w komunikacie biuro. Każdy z klientów biura posiadał też ubezpieczenie podróżne, które obejmuje m.in. koszty leczenia czy koszty hospitalizacji.

Według informacji biura, zgodnie z pierwszymi, wstępnymi dowodami, wypadek zdarzył się z powodu niedogodnych warunków drogowych i wygląda na to, że w autobusie nie było żadnego problemu technicznego, a kierowca nie przekroczył limitu prędkości.