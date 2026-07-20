Dramatyczny finał fety po mundialu. Runął element fontanny, zginął 13-latek

RMF24

Tragiczny finał świętowania zwycięstwa Hiszpanii na mundialu. Podczas spontanicznych obchodów w mieście Ciudad Rodrigo w prowincji Salamanka doszło do wypadku. 13-letni chłopiec zginął, a co najmniej dwie osoby zostały ranne po zawaleniu się elementu fontanny.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, tuż po triumfie Hiszpanii nad Argentyną w finałowym meczu mundialu, mieszkańcy Ciudad Rodrigo wyszli na ulice. Chcieli wspólnie świętować sukces swojej drużyny. Jednym z głównych punktów spotkań była popularna fontanna Árbol Gordo, wokół której zgromadziły się setki osób.

W trakcie obchodów doszło do tragedii. Górna część fontanny, wykonana z kamienia, oderwała się i spadła na osoby znajdujące się w jej pobliżu. Najciężej poszkodowany został 13-letni chłopiec. Natychmiast został przetransportowany do lokalnego centrum zdrowia, jednak lekarzom nie udało się go uratować. Jak podają służby, co najmniej dwie inne osoby odniosły obrażenia - jedna z nich ma złamaną nogę.

Do zdarzenia doszło około godziny 00:33. Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż pożarną, służby ratunkowe. Teren wokół fontanny został zabezpieczony i wyłączony z użytkowania na czas prowadzenia czynności wyjaśniających.