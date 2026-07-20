Hiszpania rządzi światowym futbolem. 16 najważniejszych tytułów w pięć lat

RMF24

Hiszpania potwierdziła swoją dominację w światowym futbolu. Po triumfie na Euro 2024 reprezentacja mężczyzn sięgnęła w niedzielę także po mistrzostwo świata, pokonując w finale Argentynę 1:0. Tym samym powtórzyła wyczyn z lat 2008–2010, gdy po zdobyciu mistrzostwa Europy wygrała również mundial.

Sukces męskiej kadry to tylko część znacznie szerszego obrazu – zwracają uwagę dziennikarze sportowi brytyjskiego portalu BBC. Hiszpania jako pierwszy kraj w historii jednocześnie posiada tytuły mistrzów świata zarówno w piłce mężczyzn, jak i kobiet. Piłkarki wygrały mundial już w 2023 roku, a następnie dwukrotnie wygrały Ligę Narodów.

Łącznie w latach 2022–2026 hiszpański futbol wywalczył aż 16 najważniejszych trofeów na poziomie seniorskim i młodzieżowym. Kobiece reprezentacje zdobyły 11 tytułów, w tym mistrzostwo świata seniorek, mistrzostwo świata U-20, mistrzostwo świata U-17 oraz sześć złotych medali mistrzostw Europy w kategoriach U-17 i U-19. Mężczyźni dołożyli pięć trofeów: mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy, Ligę Narodów, złoto olimpijskie U-23 i mistrzostwo Europy U-19.

Ryzykowny wybór, który okazał się strzałem w dziesiątkę

Jednym z architektów obecnych sukcesów jest selekcjoner Luis de la Fuente. Gdy obejmował reprezentację pod koniec 2022 roku po nieudanym mundialu w Katarze, jego nominacja budziła wiele wątpliwości. Nigdy wcześniej nie prowadził wielkiego klubu, ale doskonale znał zawodników z pracy w reprezentacjach młodzieżowych.

Efekty przyszły błyskawicznie. Pod jego wodzą Hiszpania wygrała Ligę Narodów, Euro i mistrzostwa świata. Były reprezentant kraju Juan Mata podkreśla, że trener stworzył drużynę nie tylko na dziś, ale również na kolejne lata. Sam szkoleniowiec przekonuje, że największą siłą zespołu jest pokora i koncentracja na kolejnych wyzwaniach, mimo zdobycia niemal wszystkich możliwych trofeów.

Fundamentem są szkolenie i rozwój

Eksperci zgodnie wskazują, że sukces nie jest dziełem przypadku. Hiszpania od lat konsekwentnie rozwija model szkolenia, który w rozmowie z BBC skomplementował były reprezentant Francji Thierry Henry. Hiszpania nigdy wcześniej nie wygrywała w ten sposób. A teraz wygrywa na każdym poziomie – powiedział.

Ogromny postęp nastąpił również w piłce kobiecej. Jeszcze dekadę temu zawodniczki często same pokrywały koszty dojazdów na treningi, a profesjonalna infrastruktura praktycznie nie istniała. W ostatnich latach powstały akademie dla dziewcząt, zwiększono liczbę rozgrywek młodzieżowych i znacząco poprawiono warunki szkolenia. Efektem jest seria sukcesów reprezentacji kobiet na wszystkich poziomach.

Młode gwiazdy gwarancją przyszłości

Hiszpanie dysponują także wyjątkowo utalentowanym młodym pokoleniem. Lamine Yamal i Pau Cubarsi już jako 19-latkowie zdobyli mistrzostwo świata, a w finale mundialu po raz pierwszy w historii jednej drużyny wystąpiło jednocześnie dwóch nastolatków.

W kobiecej reprezentacji podobną rolę odgrywają Vicky Lopez oraz Salma Paralluelo, które mimo młodego wieku mają już na koncie największe sukcesy klubowe i reprezentacyjne.

Hiszpańska kadra pozostaje niepokonana od 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach, ustanawiając rekord wśród reprezentacji Europy i Ameryki Południowej.