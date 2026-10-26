Donald Tusk w Wietnamie. Zapadła ważna decyzja

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Relacje Polski i Wietnamu zostaną podniesione do poziomu partnerstwa strategicznego - poinformował w poniedziałek rano czasu polskiego premier Donald Tusk po spotkaniu z wietnamskim premierem Le Minh Hungiem. Szef rządu przebywa z wizytą w Azji.

Premier Donald Tusk (L) i premier Wietnamu Le Minh Hung podczas spotkania w Kancelarii Rządu Wietnamu w Hanoi, fot. Radek Pietruszka

Premier Donald Tusk (L) i premier Wietnamu Le Minh Hung podczas spotkania w Kancelarii Rządu Wietnamu w Hanoi, fot. Radek Pietruszka / PAP

Tusk: Nasza oferta cieszy się dużym zainteresowaniem

Podczas oświadczenia dla prasy po spotkaniu delegacji Donald Tusk zwrócił uwagę, że oba kraje łączą sukcesy rozwojowe. Odniósł się także do współpracy w dziedzinie obronności.

Z zadowoleniem odnotowujemy zainteresowanie Wietnamu współpracą z polskim przemysłem obronnym. Nasza oferta cieszy się dużym zainteresowaniem partnera wietnamskiego. Liczymy na pozytywne rezultaty rozmów, które toczą się obecnie – powiedział.

Donald Tusk z turbanem na głowie. „Teraz jesteś naszym maharadżą” Trwa wizyta premiera Donalda Tuska w Indiach. Podczas spotkania z premierem indyjskiego stanu Karnataka Doddalahallim Kempegowdą Shivakumarą szef polskiego rządu dostał turban. Tusk skomentował ten prezent we wpisie na Twitterze.

Ułatwienia wizowe dla Polaków

Tusk poinformował, że rozmawiał z premierem Hungiem o dalszych ułatwieniach wizowych dla Polaków. Dodał, że w pierwszym kwartale 2027 r. planowane jest uruchomienie bezpośredniego połączenia lotniczego z Warszawy do Hanoi.

Według niego nowe szanse dla polskich firm otwiera też umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem.

Szefowie rządów rozmawiali również o globalnych wyzwaniach, w tym o wojnie na Ukrainie. Tusk zapewnił, że Polska zawsze będzie stała na stanowisku pokoju opartego na sprawiedliwości oraz poszanowaniu granic i suwerenności państw.

Tusk ogłasza: Otrzymałem już jednoznaczne zaproszenie Otrzymałem potwierdzenie, że Polska będzie zaproszona i będę mógł osobiście uczestniczyć w przyszłorocznym szczycie G20 w Wielkiej Brytanii - poinformował premier Donald Tusk.

Polska najważniejszym partnerem

Wietnam będzie współpracował z Polską w kwestii obronności, a także bezpieczeństwa, walki z cyberprzestępczością i innymi zagrożeniami płynącymi ze świata cyfrowego; będzie to nowy filar naszego strategicznego partnerstwa – powiedział premier Wietnamu Le Minh Hung.

Podczas oświadczenia dla prasy premier Hung podkreślił, że Polska jest dla Wietnamu najważniejszym partnerem w Europie Środkowej. Poinformował, że strony postanowiły powołać wspólny komitet do spraw handlu i inwestycji. Dodał, że do 2030 r. wzajemne inwestycje mają osiągnąć 6 mld dolarów.

Premier Wietnamu zapowiedział, że jego kraj rozważy wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Polski. Docenił też możliwość omówienia kwestii wiz biznesowych dla Wietnamczyków.

Według Hunga Polska może wesprzeć Wietnam m.in. w rolnictwie, geologii i pozyskiwaniu minerałów strategicznych, ochronie środowiska, ostrzeganiu przed katastrofami oraz ochronie dziedzictwa narodowego. Wymienił też współpracę w transformacji energetycznej, sektorze rolno-spożywczym i przemyśle kosmicznym, a także w nauce i edukacji, w tym w programach stypendialnych.