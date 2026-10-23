Donald Tusk z turbanem na głowie. „Teraz jesteś naszym maharadżą”

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Trwa wizyta Donalda Tuska w Indiach. Podczas spotkania z premierem indyjskiego stanu Karnataka, Doddalahallim Kempegowdą Shivakumarą, szef polskiego rządu dostał turban. Tusk skomentował ten prezent we wpisie na Twitterze.

„To dla mnie bardzo symboliczne. Teraz jesteś naszym maharadżą - usłyszałem od Premiera stanu Karnataka. Jestem gotowy do każdego poświęcenia dla polskich firm, które podbiją indyjski rynek” – napisał na platformie X Donald Tusk.

Turban, który dostał Tusk, przypomina tradycyjny turban ze stanu Karnataka – mysore peta. Jest on wręczany jako dowód szczególnego szacunku wybitnym gościom.

Tusk w indyjskiej Dolinie Krzemowej mówi o sztucznej inteligecji

Premier RP Donald Tusk (P) i premier indyjskiego stanu Karnataka Doddalahalli Kempegowda Shivakumar, zdj. Radek Pietruszka / PAP

Szef polskiego rządu uczestniczył dziś w polsko-indyjskim forum biznesowym w Bengaluru – zwanym indyjską Doliną Krzemową.

Otwierając forum, Tusk zaznaczył, że Bengaluru stało się jednym z symboli technologicznego sukcesu współczesnych Indii. Polska i Indie mają kompetencje, by wspólnie rozwijać systemy AI wykorzystywane w automatyzacji produkcji, analizie danych, diagnostyce i zarządzaniu infrastrukturą – powiedział Tusk.

Premier RP Donald Tusk (P) i premier indyjskiego stanu Karnataka Doddalahalli Kempegowda Shivakumar (L) podczas spotkania w Bengaluru, zdj. Radek Pietruszka / PAP

Dodał, że oba kraje mogą także tworzyć narzędzia dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw, którym często brakuje własnego zaplecza badawczego. Zaapelował również o rozwijanie współpracy między uniwersytetami i instytutami badawczymi, zwłaszcza w dziedzinie uczenia maszynowego, analizy danych i bezpiecznego wykorzystania AI.

Premier zwrócił jednocześnie uwagę na osiągnięcia indyjskiego programu kosmicznego. Zaznaczył, że Polska rozwija swój sektor kosmiczny m.in. dzięki udziałowi w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nasze firmy i ośrodki badawcze mają doświadczenie w elektronice, systemach optycznych, oprogramowaniu, instrumentach naukowych i analizie danych satelitarnych – mówił.

Tusk ponownie zadeklarował gotowość polskiego rządu do wspierania współpracy firm z obu krajów. – Nie tylko korzystajmy z technologii przyszłości. Twórzmy je razem i razem wprowadzajmy je na światowe rynki – zaapelował.

Następny przystanek - Wietnam

Wizyta w Bengaluru, głównym ośrodku technologicznym Indii, zamyka indyjską część azjatyckiej podróży premiera. Szefowi rządu towarzyszą minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz przedstawiciele blisko 100 polskich firm. W czwartek w Nowym Delhi Tusk spotkał się z premierem Modim i otworzył pierwsze forum biznesowe. Z Indii delegacja uda się do Wietnamu.