Tusk ogłasza: Otrzymałem już jednoznaczne zaproszenie

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Otrzymałem potwierdzenie, że Polska będzie zaproszona i będę mógł osobiście uczestniczyć w przyszłorocznym szczycie G20 w Wielkiej Brytanii - poinformował premier Donald Tusk.

O otrzymanym zaproszeniu szef polskiego rządu powiedział podczas piątkowego briefingu w Indiach, gdzie przebywa z oficjalną wizytą.

Mogę potwierdzić, że otrzymałem także już też jednoznaczne zaproszenie od premiera Wielkiej Brytanii do uczestnictwa w G20 – powiedział Tusk.

Jak przypomniał, tegoroczny szczyt odbywa się w Stanach Zjednoczonych, natomiast w przyszłym roku odbędzie się w Wielkiej Brytanii.

Otrzymałem potwierdzenie, Polska będzie zaproszona i będę mógł osobiście uczestniczyć w tym szczycie – powiedział premier.

Tusk komentuje odejście Pełczyńskiej-Nałęcz. „Myślałem, że zadzwoni” „Myślałem, że zanim odejdzie, to zadzwoni i powie chociaż, że jej się znudziła ta praca. Nie, nie będę się wyzłośliwiał. Od dłuższego czasu ta współpraca nie była najłatwiejsza” - tak premier Donald Tusk skomentował wczorajsze ogłoszenie Katarzyny…

Tusk: Indie poprą Polskę

Mówił również, że był „mile zaskoczony” deklaracją indyjskiego premiera Narendry Modiego, zgodnie z którą Indie „nie tylko poprą stałą obecność Polski w G20”, ale też, że bardzo się cieszą z jej udziału w tegorocznym szczycie.

Tak trochę żartem powiedzieliśmy sobie, że zrobimy wszystko, żeby siedzieć obok siebie na G20 i nawzajem się wspierać – dodał Tusk.

Grupa G20

Utworzona w 1999 r. grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych — m.in. USA, Niemcy, Francję, Chiny, Japonię, Indie i Rosję oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską (od 2023 r.). Jej członkowie odpowiadają za ok. 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. światowego handlu. G20 nie ma prawnych kryteriów doboru członków, nie ma też stałych struktur.

Tegoroczny szczyt G20 — grupy zrzeszającej największe gospodarki świata — odbędzie się w dniach 14-15 grudnia w Miami na Florydzie, a jego gospodarzem będzie amerykański prezydent Donald Trump.