RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Donald Trump sprzedaje swoje wpisy. „Bezczelna korupcja”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 17 lipca (16:58)

Spółka Trumpa ogłosiła wprowadzenie specjalnego płatnego kanału informacyjnego na platformie Truth Social. Umożliwi on priorytetowy dostęp do wpisów najbardziej wpływowych kont – w tym samego prezydenta USA. Nie brakuje głosów krytyki oskarżających Donalda Trumpa o wykorzystywanie swojej prezydentury do pomnażania prywatnego kapitału.

Donald Trump sprzedaje swoje wpisy. „Bezczelna korupcja”
Donald Trump /Shutterstock
  • Trump Media uruchamia Truth API - płatny, błyskawiczny dostęp do wpisów prezydenta dla banków i funduszy.
  • Krytycy mówią o „bezczelnej korupcji" i zarabianiu na własnych, mających wpływ na rynki decyzjach.
  • Stawka to biliony: jeden post Trumpa potrafi w kilka godzin dołożyć rynkowi ok. 4 bln dolarów.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Ekscentryczny styl prowadzenia swojej prezydentury znajduje odzwierciedlenie we wpisach publikowanych przez Donalda Trumpa. Wykorzystuje on swoją platformę społecznościową – Truth Social - jako naczelne narzędzie do ogłaszania światu swoich decyzji. 

Trzeba jednak pamiętać o tym, że decyzje prezydenta USA mają wpływ na rynki finansowe na całym świecie. Najlepszym przykładem jest to, co stało się 9 kwietnia 2025 roku. Trump umieścił na Truth Social wpis o treści „THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!” (to najlepszy czas, żeby kupować”). Kilka godzin później ogłosił 90-dniowe zawieszenie ceł. Indeks S&P 500 wystrzelił wówczas o blisko 10 proc., co skutkowało wzrostem wartości rynku o około 4 biliony dolarów. 

Zobacz wpis na X

To właśnie ten efekt Trump chce monetyzować. Trump Media & Technology Group uruchomi 1 sierpnia usługę o nazwie Truth API. Będzie ona przeznaczona dla funduszy i banków, zapewniając błyskawiczną informację o wpisach dziesięciu największych kont na platformie. Klienci otrzymają ją szybciej niż zwykli użytkownicy. 

Kevin McGurn, prezes Trump Media, otwarcie przyznał, że rynki już teraz reagują na wpisy z Truth Social i że spodziewa się, że Truth API przyniesie znaczące zyski. 

„Kolejny przypadek bezczelnej korupcji”.

Płatny kanał skrytykował Ron Wyden, senator Partii Demokratycznej. W jego ocenie usługa przyniesie korzyści finansowe rodzinie Trumpa. Ma też, jak stwierdził, „uczynić traderów z Wall Street bogatymi". Polityk przekonuje, że sprzedaż szybszego dostępu do wypowiedzi prezydenta daje wielkim graczom z Wall Street nieuczciwą przewagę.

Słów krytyki nie szczędziła również Kathleen Clark, ekspertka z Washington University School of Law. Jej zdaniem projekt firmy Trumpa jest to „kolejny przypadek bezczelnej korupcji oraz niewłaściwego wykorzystywania władzy państwowej w celu wzbogacenia się”. 

Trump w pierwszym roku drugiej kadencji zarobił ponad 2 mld dolarów, głównie na kryptowalutach i akcjach. Nieraz jego decyzje jako prezydenta same podnosiły wycenę tego, co posiadał.

Źródło: RMF24
Tagi: USA Donald Trump

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: