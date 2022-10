Wygłodzone, trzęsące się z zimna - w takim stanie były 16-letnie bliźnięta, które uciekły z wartego ok. 600 tys. dolarów domu w Houston w Teksasie. Brat i siostra zeznali, że matka przetrzymywała ich nagich w pralni, spinała ich kajdankami i zaklejała usta taśmą. Zmuszała ich też do picia własnego moczu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W wartej ok. 600 tys. dolarów luksusowej willi w Houston w Teksasie rozgrywał się prawdziwy horror. We wtorek z budynku udało się uciec 16-letnim bliźniętom. Wychudzone, bose nastolatki szukały pomocy u sąsiadów. Chodziły od drzwi do drzwi, ale początkowo nikt nie chciał ich wpuścić. Dopiero samotna matka, do której drzwi w końcu zadzwonili, udzieliła schronienia bliźniętom i zaalarmowała policję.

Bliźnięta były w strasznym stanie - wychudzone, przerażone. Wystarczyło na nie spojrzeć, by domyślić się, że przeszły wiele - opowiada kobieta.

Brat i siostra zeznali kobiecie, że 40-letnia matka i jej 27-letni chłopak zamykali ich nagich w pralni. Usta zaklejali im taśmą, a ręce i kostki skuwali kajdankami. Na nadgarstkach nastolatków były widoczne obtarcia po kajdankach. Para zmuszała nastolatków także do picia moczu. Nie zgadzała się także, by używali toalety.

Matka dawała im kanapkę tylko wtedy, gdy byli cicho przez cały dzień. Jeśli nie - nie dostawali nic do jedzenia. Jak matka może zrobić coś takiego? Czuję frustrację, złość i smutek na samą myśl - mówi sąsiadka.

Policja zatrzymała 40-latkę i jej 27-letniego partnera. Okazało się, że kobieta ma jeszcze 6 dzieci - w wieku od 7 do 18 lat. Czworo z nich przebywało z krewnymi w Luizjanie, jedno było z matką. 16-letnie bliźnięta zeznały, że matka stosowała przemoc także wobec ich 12-letnich braci bliźniaków. Teraz wszystkimi dziećmi zajęła się opieka socjalna, a 16-latki trafiły do szpitala.

Policja nie wie, jaki jest los 18-letniego syna kobiety.

Rodzina przeniosła się w ostatnim czasie do Houston. 16-letnie bliźnięta nie znały nawet swojego nowego adresu. Wiadomo, że pod koniec czerwca willa została sprzedana za ok. 600 tys. dolarów. Nie jest jasne, czy matka dzieci jest właścicielką tego domu, czy go wynajmuje.