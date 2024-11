20 milionów euro znaleziono w ścianach i sufitach domu ważnego hiszpańskiego policjanta. Funkcjonariusz został aresztowany. To wszystko w ramach dochodzenia w sprawie największej w historii kraju afery dotyczącej przemytu kokainy. Policjanci porównali jego dom "do domu Pablo Escobara", kolumbijskiego barona narkotykowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Oscar Sanchez Gil przez kolegów był opisywany jako osoba dyskretna i pracowita. Do niedawna był szefem wydziału do walki z oszustwami i praniem brudnych pieniędzy policji krajowej w Madrycie. Policjanci aresztowali go w ubiegłym tygodniu wraz z 15 innymi osobami, w tym jego partnerką, która również jest funkcjonariuszką - informuje agencja AFP, powołując się na swoje źródło.

Podczas nalotu policja w domu pary w Alcala de Henares znalazła 20 milionów euro w gotówce. Pieniądze były ukryte w ścianach i sufitach. Alcala de Henares to miasto liczące ok. 195 tys. mieszkańców, położone około 30 kilometrów na wschód od Madrytu.

Według policyjnych źródeł w jego biurze funkcjonariusze odkryli kolejny milion euro w banknotach o nominałach od 50 do 500 euro. Gotówka była ukryta ukryty w dwóch zamkniętych szafach.

Parze postawiono zarzuty handlu narkotykami, prania pieniędzy, korupcji i przynależności do organizacji przestępczej. Stanęli oni przed sądem w Madrycie i zostali tymczasowo aresztowani - podaje AFP.