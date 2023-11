Unia Europejska ma budżet na przyszły rok. "To dobra wiadomość dla Polski" - informują polscy dyplomaci. Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego i Rady UE uzgodnili budżet na 2024 rok w wysokości 189,4 mld euro. Budżet ten zapewni w przyszłym roku finansowanie dla Polski projektów w ramach funduszy spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Maraton negocjacyjny zakończył się przed godziną 2 nad ranem.

Parlament Europejski / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Przyjęto kluczową dla Polski deklarację Rady, KE i PE, mówiącą o tym, że w przypadku gdyby doszło do przyspieszenia w realizacji projektów finansowanych z unijnego budżetu w przyszłym roku, to przyjęte zostaną zmiany finansowe umożliwiające refundację wszystkich przysłanych np. przez Polskę faktur" - przekazał RMF FM polski dyplomata.

Z informacji przekazanych RMF FM przez polskich negocjatorów wynika, że w przyszłorocznym budżecie udało się także uzyskać więcej środków na ważne dla Polski pogramy takie jak Erasmus Plus, Fundusz Azylowy i Migracyjny czy Instrument Zarządzania Granicami, czyli na wsparcie związane z uchodźcami z Ukrainy, czy wzmocnieniem granicy z Białorusią.

Przyjęcie budżetu na 2024 rok to dobra wiadomość - potwierdza eurodeputowany Jan Olbrycht. Wyjaśnia, że istniała groźba blokady, ze względu na to, że negocjacje na temat przyszłorocznego budżetu toczyły się równolegle do budzącej kontrowersje wśród niektórych krajów UE rewizji całego unijnego budżetu UE, gdzie są przewidziane dodatkowe pieniądze dla Ukrainy.

Podczas maratonu negocjacyjnego uzgodniono także, że będzie więcej pieniędzy na pomoc humanitarną dla Ukrainy i Palestyńczyków ze Strefy Gazy, w tym wsparcie dla Gazy nie oznacza zmniejszenia środków dla Ukrainy, czego obawiała się Polska. Będzie też więcej środków na przeciwdziałanie antysemityzmowi.

W przyszłorocznym budżecie nie ma dodatkowych pieniędzy dla Ukrainy, bo będą one negocjowane podczas rewizji Wieloletnich Ram Finansowych, czyli całego budżetu na lata 2021-2027.

Tegoroczne negocjacje w sprawie przyszłorocznego budżetu były bardziej skomplikowane niż zwykle, ponieważ równocześnie - na wniosek KE - toczą się rozmowy o zwiększeniu długoterminowego budżetu (Wieloletnich Ram Finansowych - WRF).

Pod koniec czerwca Komisja zwróciła się do państw członkowskich o dodatkowe 66 mld euro na najbliższe lata, między innymi na sfinansowanie pomocy dla Ukrainy. Kilka krajów, w tym Niemcy, ostro skrytykowało wniosek KE. Szeroki konsensus istnieje tylko w sprawie dalszych płatności dla Ukrainy, choć premier Węgier Viktor Orban zapowiada w tej sprawie weto. Po osiągnięciu porozumienia w sprawie budżet na 2024 r. zostanie ponownie rozpatrzony.