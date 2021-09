"Komisja Europejska czeka do jutra na odpowiedź polskich władz w sprawie tzw. stref wolnych od LGBT" - przekazały RMF FM źródła w Komisji Europejskiej.

/ RUNGROJ YONGRIT / PAP/EPA

Chodzi o odpowiedź Warszawy w ramach wszczętej 15 lipca procedury o naruszenie unijnego prawa. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM - Bruksela - oczekuje, że w dokumencie polskich władz (poza odpowiedzią na zarzut o utrudnianie wykonywanych przez KE zadań poprzez niedostarczanie żądanych przez Brukselę - informacji na temat stref LGBT) znajdzie się również odpowiedź 5 województw, które przyjęły uchwały dotyczące osób LGBT.

KE najpierw przeanalizuje polską odpowiedź. Jeżeli uzna ją za niezadowalającą - nie będzie w niej np. zapewnienia, że polskie regiony wycofały się z uchwał anyt-lgbt - może zawiesić wypłaty w ramach React-EU, czyli dodatkowego funduszu na walkę z pandemią. Dla pięciu regionów to kwota 125 mln euro.



Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Komisja Europejska ma czas do grudnia, żeby podjąć w tej sprawie decyzję ponieważ wtedy środki mają zostać wypłacone. Bruksela może je jednak zablokować, żeby wymusić na regionach odstąpienie od dyskryminujących uchwał.



"To konkretne narzędzie nacisku, które obecnie posiadamy" - przyznają rozmówcy dziennikarki RMF FM. Podkreślają jednocześnie, że decyzja będzie nieco "trudniejsza" niż rok temu, gdy KE zablokowała środki dla 6 polskich miast, których władze lokalne przyjęły kontrowersyjne uchwały.



Wtedy Bruksela bezpośrednio przekazywała środki w ramach unijnego programu "Partnerstwo miast". Teraz pieniądze "przechodzą" przez władze centralne w Warszawie. Chodzi również o znacznie większe kwoty.

Komisja Europejska może także przejść do kolejnego etapu procedury ws. naruszenia unijnego prawa. Może ona zakończyć się pozwem do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Przegrana Polski w TSUE może oznaczać konieczność płacenia kar finansowych.



Europarlament: "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie powinny być uznawane w całej Unii