Kraina baśni i magii, położona zaledwie 35 minut od Paryża, przyciąga rocznie ponad 16 milionów turystów. Mówimy oczywiście o Disneylandzie® Paris. To tutaj spędzisz niezapomniane chwile wśród postaci z ulubionych bajek i filmów Disneya, Pixara, Marvela i Gwiezdnych Wojen. Oprócz dwóch parków pełnych niesamowitych atrakcji, Disneyland® Paris oferuje wielodniowy pobyt w kurorcie z siedmioma hotelami tematycznymi. Spełnij swoje dziecięce marzenia i przenieś się z rodziną i przyjaciółmi do magicznej krainy.

Dwa parki, niezliczone atrakcje

Disneyland® Paris to miejsce, które co roku przyciąga aż 16 milionów turystów, co czyni go jednym z najpopularniejszych miejsc w Europie. Nie każdy jednak wie, że cały kompleks jest podzielony na dwa parki, z których każdy oferuje mnóstwo atrakcji.

Disneyland® Park to baśniowa kraina, podzielona na pięć stref: Main Street USA®, Adventureland®, Discoveryland®, Fantasyland®, Frontierland®. Przekonaj się na własne oczy jak wygląda zamek Śpiącej Królewny i poczuj atmosferę każdego z tych światów. Spotkaj postacie Disneya, skorzystaj z ekscytujących atrakcji i stwórz wyjątkowe wspomnienia.

Walt Disney Studios® Park oferuje nie tylko świat Disneya, ale także Pixara i MARVELA. Od pełnych radości światów Disneya i Pixara po pełen akcji Avengers Campus, każdy znajdzie tu coś dla siebie.



Dla kogo jest Disneyland® Paris

Zazwyczaj, gdy myślimy o Parkach Disney®, wyobrażamy sobie dzieci bawiące się w kręgu ulubionych bajkowych postaci. Jednak prawda jest taka, że w każdym z nas tkwi dziecko, które pragnie marzyć. Bajki Disneya są tak ponadczasowe, że trafiają do wszystkich - zarówno młodszych, jak i dorosłych. Dlatego Disneyland® Paris jest dla każdej grupy wiekowej. Bez względu na to czy jesteś rodzicem, który chce uszczęśliwić swoje dziecko, czy dorosłym, który chce spełnić marzenia z dzieciństwa, Disneyland jest dla Ciebie otwarty.

Największe atrakcje

Disneyland Paris obfituje w wyjątkowe atrakcje, które przyciągają gości z całego świata. Jednym z punktów programu, których nie możesz przeoczyć jest przejażdżka kolejką górską "Big Thunder Mountain", gdzie wcielisz się w rolę poszukiwacza przygód w tajemniczym pociągu przemierzającym dzikie tereny Dalekiego Zachodu. "Peter Pan’s Flight" to niezapomniana podróż galeonem nad rozświetlonym Londynem do magicznej Nibylandii. Fani mocniejszych wrażeń mogą spróbować swoich sił w nawiedzonym "Phantom Manor" lub wyruszyć na ekscytującą wyprawę w "Pirates of the Caribbean" razem z kapitanem Jackiem Sparrowem. To tylko niektóre z atrakcji, które czekają na Ciebie w Disneyland Park, gwarantując niezapomniane przeżycia dla całej rodziny.

Hotele Disney®

Czy wiesz, że nie musisz szukać noclegu daleko od Parków? Zatrzymując się w hotelu Disney®, będziesz cieszyć się w pełni wciągającymi wrażeniami i wyjątkowymi korzyściami, w odległości krótkiego spaceru (lub transportu wahadłowcem) od parków. To idealny wybór dla osób w każdym wieku. Każdy hotel Disneya zanurzy Cię w kultowym motywie z własną magiczną historią do opowiedzenia. Magia nie kończy się, gdy opuszczasz parki Disneya! Dzięki wyjątkowym korzyściom każda chwila pobytu w Hotelu Disneya będzie wypełniona dobrą zabawą. Po dniu pełnym wrażeń w Disneyland Paris możesz zrelaksować się w saunie, basenie lub hotelowym spa (dostępnym w wybranych hotelach Disney®), korzystając z wielu udogodnień.

Świat baśni na wyciągnięcie ręki

Disneyland® Paris to wspaniała przygoda dla każdego. Znajdziesz tu rozrywki dla każdego wieku i będziesz się świetnie bawić w świecie ulubionych bajek otoczonym magią.