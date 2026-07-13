Deklaracja koalicji chętnych: Pokój tylko za zgodą Kijowa

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„Państwa koalicji chętnych będą dalej wspierać Ukrainę pomocą zbrojeniową i finansową, równocześnie zwiększając presję na Rosję” - czytamy w deklaracji po poniedziałkowym spotkaniu w Paryżu. Podkreślono, że pokój może być zawarty tylko za zgodą Ukrainy. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział z kolei: „Mamy jasny plan rozmieszczenia sił międzynarodowych na Ukrainie. Obejmuje on 25 państw, które są gotowe do rozmieszczenia ich dosłownie w ciągu kilku dni, gdy tylko nastąpi zawieszenie broni”.

Wołodymyr Zełenski z żoną Oleną w drodze na spotkanie w Pałacu Elizejskim. Fot. VALENTINA CAMU

Wołodymyr Zełenski z żoną Oleną w drodze na spotkanie w Pałacu Elizejskim. Fot. VALENTINA CAMU / PAP/EPA

„Wspieramy propozycję bezpośrednich rozmów Ukrainy z Rosją - z udziałem USA i Europy - w celu wprowadzenia zawieszenia broni bazującego na obecnej linii kontaktu i wspieramy dalsze negocjacje” - podkreślono w dokumencie po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu.

Wyliczono, że rokowania pokojowe muszą się opierać na trzech warunkach:

każde porozumienie musi być negocjowane z udziałem Ukrainy,

zapisy dotyczące interesów bezpieczeństwa Europy, Unii Europejskiej i NATO mają być ustalone z reprezentującymi je państwami,

aktywa Rosji pozostaną zamrożone do czasu, gdy Moskwa zakończy wojnę i zrekompensuje Ukrainie wyrządzone w niej szkody.

„Będziemy kontynuować wsparcie dla Ukrainy, w tym pomoc zbrojeniową, finansową i cywilną tak długo, jak to będzie konieczne” - napisano w tekście. Dodano, że państwa koalicji chętnych zobowiązują się też do zwiększania presji ekonomicznej na Rosję, dopóki ta atakuje Ukrainę. Ma to obejmować wzmocnienie sankcji oraz mechanizmów uniemożliwiających omijanie tych ograniczeń, w tym walkę z flotą cieni, przez którą Rosja próbuje obchodzić restrykcje.

Pokój musi wiązać się z gwarancjami bezpieczeństwa

W deklaracji powtórzono zapewnienie, że trwały pokój będzie się musiał wiązać z gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mają odstraszyć Rosję od ponownej agresji. Zaznaczono, że zdolność Ukrainy do obrony będzie kluczowa dla zapewnienia przyszłego bezpieczeństwa całej wspólnoty euroatlantyckiej.

Premier Wielkiej Brytanii w czasie wystąpień przywódców po spotkaniu zadeklarował:

Mamy jasny plan rozmieszczenia sił międzynarodowych na Ukrainie. Obejmuje on 25 państw, które są gotowe do rozmieszczenia ich dosłownie w ciągu kilku dni, gdy tylko nastąpi zawieszenie broni.

Pochwała Koalicji Antybalistycznej

W końcowej deklaracji z radością przyjęto utworzenie przez dziewięć państw Europy Zachodniej i Ukrainę koalicji, która ma wspólnie rozwijać zdolności do obrony balistycznej. Powstanie takiej grupy ogłoszono wcześniej w poniedziałek podczas spotkania w Paryżu.

W rozmowach koalicji chętnych we francuskiej stolicy wzięło udział ok. 25 szefów państw i rządów. Celem spotkania było wsparcie Ukrainy, szczególnie w zakresie obrony powietrznej, i wzmocnienie presji na Rosję. Polskę reprezentował premier Donald Tusk. W posiedzeniu wzięli również udział m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele władz UE: Antonio Costa i Ursula von der Leyen.