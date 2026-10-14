"Czy ustalono coś konkretnego?" Rzecznik Kremla o rozejmie energetycznym

RMF24

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Nie ustalono zakresu rozejmu energetycznego z Ukrainą - twierdzi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Moskwa wykorzystuje tę sytuację, atakując kolejne krytyczne dla ukraińskiej energetyki obiekty.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w niedzielę, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną. Nie przedstawił jednak żadnych szczegółów porozumienia.

Kilkadziesiąt minut po tym ogłoszeniu Rosja uderzyła w elektrociepłownię EC-5, a kolejny, tym razem zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną wojska Kremla przeprowadziły w nocy z wtorku na środę.

Pytany w środę, czy ostatnie rosyjskie ataki na obiekty infrastruktury energetycznej w Ukrainie świadczą o tym, że Rosja odrzuca zawieszenie broni ogłoszone przez amerykańskiego prezydenta, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że zapisy rosyjsko-ukraińskiego porozumienia nie zostały ustalone.

Czy ustalono coś konkretnego? Nie… i dlatego trwają prace w tej sferze - odparł.

Zaskoczenie dla władz w Kijowie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w rozmowie z Barakiem Ravidem, dziennikarzem amerykańskiego portalu Axios, że ogłoszenie zawieszenia broni było zaskoczeniem dla władz w Kijowie. Zadeklarował jednak, że Ukraina zaakceptuje rozejm energetyczny, jeśli prezydent USA faktycznie wynegocjował go z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Portal podał później, że oświadczenie Donalda Trumpa o „rozejmie energetycznym” między Rosją a Ukrainą odnosiło się jedynie do zaprzestania ataków na rafinerie ropy naftowej przez obie strony.