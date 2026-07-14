Czerwiec najkrwawszym miesiącem na Ukrainie od lat. Dramatyczny raport ONZ

RMF24

Czerwiec 2026 roku okazał się najtragiczniejszym miesiącem dla ukraińskich cywilów od ponad czterech lat. Z najnowszego raportu Misji ONZ ds. Monitoringu Praw Człowieka wynika, że w rosyjskich atakach zginęło niemal 300 osób, a blisko 2 tysiące zostało rannych. Eksperci alarmują o rosnącym zagrożeniu i coraz częstszym użyciu śmiercionośnej broni dalekiego zasięgu.

Według opublikowanego raportu Misji ONZ ds. Monitoringu Praw Człowieka na Ukrainie, czerwiec 2026 roku przyniósł największą liczbę ofiar cywilnych od kwietnia 2022 roku. W wyniku rosyjskich ataków śmierć poniosło 293 cywilów, a 1990 osób zostało rannych. „Czerwiec stał się miesiącem o największej liczbie zabitych i rannych cywilów od kwietnia 2022 r.” – czytamy w dokumencie.

Śmiercionośne ataki dalekiego zasięgu

Z raportu wynika, że aż 45 procent ofiar śmiertelnych to rezultat użycia pocisków i dronów dalekiego zasięgu. Ataki te były wymierzone przede wszystkim w miasta oddalone od linii frontu, takie jak Kijów czy Dniepr. Szefowa misji ONZ, Danielle Bell, zwraca uwagę na rosnące zagrożenie dla ludności cywilnej.

Liczba zabitych w czerwcu odzwierciedla coraz częstsze stosowanie potężnej broni, która jest szczególnie śmiercionośna, gdy wymierzona jest w gęsto zaludnione obszary miejskie – podkreśliła Bell.

W dokumencie zaznaczono również rekordową liczbę ataków z użyciem dronów z ładunkami wybuchowymi, zwłaszcza wzdłuż linii frontu. W czerwcu tego typu ataki doprowadziły do śmierci 89 cywilów, a 588 osób zostało rannych.

Zagrożenia, przed którymi stoją cywile, nie tylko utrzymują się, ale nasilają zarówno pod względem skali, jak i złożoności – ostrzega szefowa HRMMU.

Europejska odpowiedź na rosnące zagrożenie

W odpowiedzi na nasilające się rosyjskie ataki, szczególnie z użyciem pocisków balistycznych, dziewięć państw europejskich – Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy – ogłosiło w Paryżu powstanie „czysto obronnej Antybalistycznej Koalicji Rakietowej”. Celem inicjatywy jest rozwijanie zdolności obrony przed pociskami balistycznymi w Europie i wsparcie Ukrainy w walce z narastającym zagrożeniem.