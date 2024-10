Esther Granger urodziła się w październiku 1848 roku w Indianie i miała zaledwie 17 lat w chwili śmierci. Prawdopodobnie zmarła z powodu komplikacji podczas porodu.

Jej ciało zostało pochowane w Merrillville w stanie Indiana. Jednak lata później jej czaszka została znaleziona podczas remontu prawie 130 km na północny zachód w Batavii w stanie Illinois, na przedmieściach Chicago.

W 1978 roku mieszkaniec Batavii remontował swój dom, kiedy w jednej ze ścian odkrył czaszkę. Skontaktował się z policją i rozpoczęło się oficjalne śledztwo w tej sprawie. Urzędnicy zrobili, co mogli z testami DNA dostępnymi w tamtym czasie, ale wszystko, czego się dowiedzieli to, że czaszka należała do młodej kobiety, prawdopodobnie w wieku 20 lat, która żyła przed 1900 rokiem.

Sprawa ostatecznie została nierozwiązana, a czaszka była przechowywana w Muzeum Depo w Batavii. Pracownicy natknęli się na nią ponownie w marcu 2021 roku podczas sprzątania i przekazali policji. Urzędnicy powiązali tę czaszkę z raportem z 1978 roku, co wznowiło śledztwo.

Obecna technologia pozwoliła na stworzenie profilu DNA kobiety, odtworzenie jej drzewa genealogicznego, a co najważniejsze na zlokalizowanie jej żyjących krewnych. Urzędnicy skontaktowali się z prawnukiem Granger, Wayne'em Svilarem, który dostarczył swoje DNA do testów. Wyniki okazały się zgodne.

Nie wiadomo, jak czaszka Granger znalazła się prawie 130 km od miejsca jej pochówku, urzędnicy nie są dokładnie pewni, ale uważają, że mogła paść ofiarą grabieży grobów.

Nie ma odpowiedzi na to, jak Esther znalazła się w tej ścianie ani gdzie znajduje się reszta jej ciała - powiedział koroner hrabstwa Kane Robert Russell.

Możliwe, że grabieżcy sprzedali jej szczątki. Granger ponownie została pochowana na cmentarzu West Bativia.