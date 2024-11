Pojawiły się też informacje, że w walkach zginęli żołnierze rosyjskich sił specjalnych, na co wskazywałyby i zdjęcia martwych wojskowych, jak i uzbrojenie, które przejęli rebelianci. Rosja przystąpiła do wojny domowej w Syrii po stronie Baszszara al-Asada w 2015 r., tłumacząc to tym, że rebelianci zaczęli zagrażać władzy w Damaszku.

Konflikt rozgorzał na nowo? Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR) z siedzibą w Wielkiej Brytanii poinformowało, że w starciach zginęło 60 bojowników frakcji opozycyjnych (w tym 44 członków HTS) i 37 żołnierzy syryjskiej armii; SOHR podkreśliło, że jest wśród nich co najmniej czterech oficerów. Rebelianci mieli także przejąć składy broni, pojazdy opancerzone i inne maszyny. Relatywnie mniejsza liczba ofiar śmiertelnych wśród syryjskich żołnierzy tłumaczona jest tym, że uciekali oni ze swoich pozycji z obawy przed nacierającymi siłami opozycyjnymi. Oficjalne media państwowe w Syrii nie poinformowały o walkach w prowincji Aleppo, ale na proreżimowych stronach internetowych pojawiła się informacja, że syryjska armia zbombardowała kryjówki HTS i zabiła dziesiątki osób. Bojownik HTS, najpotężniejszej frakcji wojskowej syryjskiej opozycji / Abdulaziz KETAZ / AFP / East News Światowe media zaznaczają, że środowa ofensywa rebeliantów to najpoważniejsze starcie między syryjskimi frakcjami opozycyjnymi a siłami proreżimowymi od marca 2020 r., kiedy - za pośrednictwem Rosji i Turcji - podpisano porozumienie o zawieszeniu broni. HTS, którą Stany Zjednoczone uznały za "organizację terrorystyczną", od dawna jest celem ataków sił proreżimowych i rosyjskich. Odcinając się od Al-Kaidy, HTS w ostatnich latach zmieniła swój wizerunek i przedstawia się jako bardziej umiarkowana grupa, mająca lokalne cele w Syrii. Nie zmienia to faktu, że jest to najpotężniejsza frakcja wojskowa syryjskiej opozycji w północno-zachodniej części kraju. Wojna domowa w Syrii Wojna domowa w Syrii wybuchła w 2011 r. i była następstwem antyrządowego powstania, którego przyczyną były autorytarne rządy Baszszara al-Asada. Inspiracją dla Syryjczyków do protestów, a następnie zbrojnego wystąpienia były udane rewolucje w Tunezji, Egipcie oraz wojna domowa w Libii (nazwano to "arabską wiosną"). Syryjski reżim stłumił prodemokratyczne powstanie, w efekcie czego kraj na lata pogrążył się w chaosie. Po stronie opozycji powstała wówczas Wolna Armia Syrii, która podjęła walkę z syryjską, proreżimową armią. Przez lata konflikt narastał - włączyło się w niego szereg państw, w tym Arabia Saudyjska, Iran, Stany Zjednoczone i Rosja. Przyczółek w Syrii zdobyło też terrorystyczne Państwo Islamskie, które finalnie - m.in. dzięki siłom amerykańskim - poniosło klęskę militarną, kończąc działalność w sensie terytorialnym. Dym unoszący się w nieopodal miasta Aleppo / Abdulaziz KETAZ / AFP / East News W ostatnich latach reżim w Damaszku zdołał odzyskać kontrolę nad większością terytorium kraju, w dużej mierze dzięki wsparciu Rosji i Iranu. Od czasu porozumienia o zawieszeniu broni, podpisanego w 2020 r., konflikt został w dużej mierze uśpiony (w międzyczasie dochodziło do niewielkich starć między rebeliantami a siłami proreżimowymi). Organizacja Narodów Zjednoczonych twierdzi, że w ciągu ponad dekady wojny zginęło ponad 300 tys. cywilów, a miliony zostały przesiedlone. Zobacz również: Rosja zaatakuje NATO? Szef niemieckiego wywiadu mówi o "zielonych ludzikach"