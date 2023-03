W sobotę rozpoczął się 11 tydzień protestów w Izraelu. Obywatele wyszli na ulice Tel Awiwu, by zademonstrować swój sprzeciw dla planów reformy sądownictwa przedstawionych w styczniu przez ultraprawicowy rząd Benjamina Netanjahu. Do protestów dołączyli izraelscy Beduini, a policja próbuje tłumić demonstracje z coraz większą brutalnością. Prezydent Izraela twierdzi, że kraj jest bliski wojny domowej.

Protesty w Izraelu / Shutterstock

Yuli Edelstein z rządzącej w Izraelu partii Likud wezwał do zawieszenia prac nad wzbudzającymi tyle kontrowersji reformami. Powinniśmy byli się zatrzymać już dawno temu i to z kilku powodów. Nie tylko po to, by dać szansę na dialog, ale również, by nie podburzać protestujących - powiedział na antenie Kanału 13 telewizji, tłumacząc, że nieugiętość rządu powoduje tylko, że na ulicach Tel Awiwu przybywa niezadowolonych obywateli.

Z podobnym apelem wystąpił w telewizji również minister kultury i sportu Izraela Miki Zohar, który przyznał, że brak dialogu spowoduje, iż "Izrael ucierpi".