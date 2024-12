W Austrii aż 29 proc. dorosłych ma problemy z czytaniem i zrozumieniem prostych tekstów – wynika z badania OECD. Odsetek osób z trudnościami wzrósł niemal dwukrotnie w ciągu ostatnich 10 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Opublikowane wyniki Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych (PIAAC), przeprowadzonego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ujawniają niepokojący wzrost odsetka dorosłych mieszkańców Austrii, którzy mają trudności z czytaniem i rozumieniem nawet prostych tekstów oraz z wykonywaniem podstawowych zadań matematycznych.

Liczba osób zmagających się z problemami dot. czytania wzrosła dwukrotnie

W latach 2012-2023 liczba osób w wieku 16-65 lat zmagających się z problemami w zakresie umiejętności czytania wzrosła prawie dwukrotnie, osiągając poziom ponad jednej czwartej badanej populacji. Obecnie wynosi ona 29 proc., podczas gdy 10 lat temu najgorsze wyniki dotyczyły tylko 16 proc. dorosłych.



Eksperci alarmują, że "osoby, które potrafią rozwiązywać zadania jedynie na pierwszym poziomie kompetencji są w zasadzie analfabetami funkcjonalnym". Oznacza to, że nie radzą sobie nawet z zadaniami, które powinno potrafić wykonać dziecko po ukończeniu szkoły podstawowej.'

Specjaliści zwracają też uwagę, że nie można obarczać winą licznej społeczności migrantów za słabe wyniki badania w Austrii, jak sugerowały to niektóre publikacje prasowe. Z analizy raportu wynika, że nawet jeśli pominąć osoby, które nie mogły przystąpić do testu z powodu bariery językowej (np. migrantów - przyp. PAP), odsetek osób o najsłabszych kompetencjach językowych wciąż pozostaje bardzo wysoki i wynosi 27 procent. Dodatkowo, badanie wykazuje, że nie ma prawie żadnych różnic w umiejętnościach czytania między migrantami drugiego pokolenia a osobami bez pochodzenia migracyjnego (265 punktów w porównaniu do 267 punktów).

Austriacy z lepszymi wynikami w matematyce

Są także obszary badania, w których Austriacy osiągnęli znacznie lepsze wyniki. Austria uzyskała wynik 267 punktów z matematyki, co jest powyżej średniej OECD wynoszącej 263 punkty. Ponadto tylko 23 proc. badanych osiągnęło z zadań matematycznych "szczególnie słabe rezultaty". Podobnie wygląda sytuacja w nowo wprowadzonej kategorii "adaptacyjne rozwiązywanie problemów", gdzie Austriacy zdobyli 253 punkty, przewyższając średnią OECD (251 punktów).



Najlepsze wyniki w badaniu uzyskały Finlandia, Japonia i Szwecja. Chile, które zajęło ostatnie miejsce we wszystkich kategoriach, a szczególnie słabe wyniki odnotowały takie kraje jak Portugalia, Litwa, Izrael i Włochy.