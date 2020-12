Trzęsienie ziemi o sile 6,4 uderzyło we wtorek w chorwackie miasto Petrinja. Reuters informuje o dużych zniszczeniach. Co najmniej siedem osób zginęło - podają chorwackie media, powołując się na lokalne władze. 26 osób jest rannych, w tym sześć ciężko. Na gruzach budynków pojawiły się pierwsze zapalone znicze. Kilka minut po godzinie 18, jak informują chorwackie media, miał miejsce wstrząs wtórny o magnitudzie 3,3 w okolicach miasta Jastrebarsko, ok. 15 km na południowy zachód od Zagrzebia. W Petrinji i okolicznych miejscowościach trwa akcja ratunkowa.

REKLAMA