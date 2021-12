Zwłoki pięciu osób znaleziono w budynku mieszkalnym w Koenigs Wusterhausen na południe od Berlina. Jak podaje policja, są to dwie osoby dorosłe i troje dzieci. Według władz, ofiary mają rany postrzałowe i kłute - informuje portal rbb24.

Zabici to dorośli w wieku 40 lat i troje dzieci w wieku czterech, ośmiu i 10 lat.



Około południa na numer alarmowy zadzwonił sąsiad. Zaniepokoił go niezwykły spokój panujący w domu sąsiadów. Policjanci przybyli na miejsce i znaleźli zwłoki. "Na ciałach widoczne były rany postrzałowe i kłute" - powiedział prokurator Gernot Bandleon portalowi rbb24. "Zakładamy, że jest to (...) zabójstwo" - dodał. Śledztwo przejął wydział zabójstw.



W godzinach popołudniowych na miejscu zdarzenia pojawili się technicy kryminalistyczni, był również ekspert z Brandenburskiego Instytutu Medycyny Sądowej.



Na razie nic nie wiadomo o okolicznościach zbrodni - pisze portal rbb24.