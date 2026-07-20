Choroba legionistów zbiera śmiertelne żniwo w Nowym Jorku

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Kolejna osoba zmarła w wyniku zakażenia bakterią wywołującą chorobę legionistów w Nowym Jorku. Służby sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają już 74 przypadki zakażenia, a osiem osób wciąż przebywa w szpitalach.

Departament Zdrowia Miasta Nowy Jork poinformował w niedzielę o śmierci trzeciej osoby w związku z ogniskiem choroby legionistów w dzielnicy Upper East Side. W sumie potwierdzono już 74 przypadki zakażenia, a osiem osób zostało hospitalizowanych.

Z wielkim smutkiem informuję o śmierci trzeciej osoby związanej z ogniskiem choroby legionistów w tej części miasta. Składamy kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego - przekazał komisarz ds. zdrowia Nowego Jorku, dr Alister F. Martin.

Służby zaapelowały do osób, które w ostatnim czasie przebywały pod wskazanymi w komunikacie adresami (m.in. okolice Carnegie Hill i Yorkville), by zgłaszały się do lekarzy w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych. Symptomy zakażenia mogą pojawić się nawet do 14 dni po kontakcie z bakterią.

Według Departamentu Zdrowia, cytowanego przez stację telewizję ABC News, źródło zakażenia zostało prawdopodobnie wyeliminowane, jednak inspekcje wież chłodniczych, w których wykryto bakterię, są kontynuowane.

Czym jest choroba legionistów?

Choroba legionistów, znana również jako legionelloza, to groźna infekcja bakteryjna, która po raz pierwszy została opisana w latach 70. XX wieku, kiedy to podczas zjazdu weteranów Legionu Amerykańskiego w Filadelfii doszło do tajemniczego wybuchu zachorowań na ciężkie zapalenie płuc. Dopiero po kilku miesiącach ustalono, że winowajcą była nieznana wcześniej bakteria - Legionella pneumophila.

Bakteria ta rozwija się przede wszystkim w wodzie, szczególnie w ciepłych instalacjach wodnych, takich jak prysznice, klimatyzatory, fontanny czy jacuzzi. Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez wdychanie drobnych kropelek wody (aerozolu), w których znajdują się bakterie. Choroba nie przenosi się bezpośrednio z człowieka na człowieka.

Objawy legionellozy przypominają ciężkie zapalenie płuc. Zwykle zaczyna się od wysokiej gorączki, dreszczy, bólu głowy i mięśni, a następnie pojawia się kaszel, duszność, a czasem także objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak biegunka czy nudności. Szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby są osoby starsze, palacze, osoby z osłabioną odpornością oraz przewlekle chore.

Leczenie polega na podawaniu odpowiednich antybiotyków, a szybkie rozpoznanie i wdrożenie terapii znacząco zwiększa szanse na powrót do zdrowia. Kluczowe znaczenie ma także profilaktyka - regularna dezynfekcja i konserwacja instalacji wodnych oraz systemów klimatyzacyjnych, które mogą być siedliskiem bakterii.

Wzrost zachorowań w ostatnich latach

Według amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), liczba przypadków choroby legionistów wzrosła w ostatniej dekadzie, osiągając szczyt w 2018 roku. Po spadku zachorowań w czasie pandemii Covid-19, liczba przypadków ponownie wzrosła w 2021 roku.