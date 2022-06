"Jeśli ktokolwiek odważy się oddzielić Tajwan od Chin, Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza nie będzie miała innego wyboru, jak walczyć za wszelką cenę i zmiażdży wszelkie próby "niepodległości Tajwanu", by chronić suwerenność narodową i terytorialną integralność" - powiedział minister obrony Chin Wei Fenghe w trakcie rozmowy ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, Lloydem Austinem. Do ich spotkania doszło w kuluarach trwającego od piątku do niedzieli forum Dialogu Shangri-La w Singapurze.

Spotkanie ministrów obrony USA i Chin - Singapur, 10 czerwca 2022 r. / CHAD J. MCNEELEY / Ministerstwo Obrony USA / PAP/EPA Jak informuje BBC, w trakcie spotkania ministrów Chiny ostrzegły USA, że każda próba uzyskania niepodległości Tajwanu od Chin wywoła działania militarne ze strony Pekinu. Chiny postrzegają autonomiczny Tajwan jako integralną część terytorium swojego kraju. "Walczyć za wszelką cenę" Wei Fenghe stwierdził, że oddzielenie Tajwanu od Chin nie pozostawiłoby chińskiemu wojsku innego wyboru, jak tylko "walczyć za wszelką cenę". Wei potępił amerykańską sprzedaż broni na Tajwan. Minister obrony USA powiedział, że Stany Zjednoczone zobowiązały się do utrzymania status quo, uznając Pekin za jedyny rząd Chin i sprzeciwiając się niepodległości Tajwanu. Twierdził, że nie wolno próbować rozwiązywać napięć siłą. Austin nazwał później chińską działalność wojskową "prowokującą, destabilizującą". Było to pierwsze spotkanie szefów obrony USA i Chin i trwało prawie godzinę. Rozmowy "poszły gładko" BBC w relacji ze spotkania ministrów cytuje Weia, który powiedział, że rozmowy "poszły gładko", a obie strony określiły je jako serdeczne. Austin mówił o znaczeniu utrzymania w pełni otwartych linii komunikacyjnych z chińską armią, aby uniknąć wszelkich nieporozumień. Zobacz również: Premier Japonii: To, co dzieje się w Ukrainie, może wydarzyć się w Azji

