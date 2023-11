Trwa protest maszynistów niemieckiej kolei Deutsche Bahn. Z utrudnieniami muszą się jednak liczyć również pasażerowie z Polski, korzystający ze składów międzynarodowych. Strajk ma potrwać do godz. 18:00.

Stacja kolejowa w Rzepinie / Beniamin Piłat / RMF FM

Utrudnienia na kolei w Niemczech, spowodowane protestem Niemieckiego Związku Maszynistów, generują również problemy składów kursujących z Polski.

Podróżni, którzy wybierają się dziś np. z Warszawy do Berlina, dojadą maksymalnie do Rzepina i tam będą musieli się przesiąść w zastępczą komunikację autobusową, która dowiezie ich do Frankfurtu nad Odrą. Stamtąd do Berlina dojadą już pociągami regionalnymi.

Zastępcza komunikacja autobusowa na stacji w Rzepinie / Beniamin Piłat / RMF FM

Jak poinformował reporter RMF FM, który jest na stacji w Rzepinie, pociągi jadące do stolicy Niemiec stoją na peronach. Wrócą one do polskich miast według ustalonego rozkładu.

Największe problemy mają osoby z zagranicy, które nie wiedzą, co się dzieje. Utrudnienia dotykają też podróżnych wracających z Polski do Niemiec.

Stacja kolejowa w Rzepinie / Beniamin Piłat / RMF FM

Jesteśmy w tym momencie około 30 godzin na nogach. Spałyśmy na dworcu. W (niemieckiej) obsłudze mówili, że te zastępcze nawet nie przyjadą. Oni chyba nawet sami nie wiedzieli, co się dzieje - mówiły naszemu dziennikarzowi dwie Polki, które wyjechały z Berlina.

Strajk niemieckich maszynistów ma potrwać do godziny 18:00, ale zmieniona organizacja ruchu na stacji Rzepin będzie obowiązywała również jutro.

Informacje od PKP Intercity w sprawie strajku

W związku z protestem niemieckich maszynistów, spółka PKP Intercity opublikowała komunikat, w którym poinformowała o wpływie strajku na kursowanie wybranych pociągów w dniach 15-17 listopada.

16 listopada 2023 roku - pociągi:

nr 456 relacji Graz Hauptbahnhof - Berlin-Charlottenburg,

nr 248 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin Hbf,

nr 246 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin Hbf,

nr 48 relacji Warszawa Wschodnia- Berlin,

nr 58 Gdynia Główna - Berlin,

nr 46 relacji Warszawa Wschodnia- Berlin,

nr 56 relacji Przemyśl Główny - Berlin,

nr 44 relacji Warszawa Wschodnia- Berlin,

nr 40 relacji Warszawa Wschodnia- Berlin

zakończą bieg w Rzepinie. Dalszą podróż do Berlina podróżni odbędą na pokładzie Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZKA) do Frankfurtu nad Odrą i dalej pociągami regionalnymi DB. ZKA uruchamiana jest przez PKP Intercity.

Tego dnia ze stacji Rzepin odjadą pociągi:

nr 457 relacji Berlin-Charlottenburg - Graz Hauptbahnhof,

nr 59 relacji Berlin Hbf - Gdynia Główna,

nr 49 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia,

nr 247 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia,

nr 249 relacji Berlin Hbf - Warszawa Gdańska,

nr 57 relacji Berlin Hbf - Przemyśl Główny,

nr 47 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia,

nr 41 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia,

nr 45 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia.

Podróżni z Berlina do Frankfurtu nad Odrą będą mogli skorzystać z przejazdu pociągami regionalnymi DB a na odcinku od Frankfurtu nad Odrą do Rzepina na pokładzie Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZKA), uruchamianej przez PKP Intercity.

17 listopada 2023 roku - ze stacji Rzepin odjadą pociągi:

nr 57 relacji Berlin Hbf - Przemyśl Główny,

nr 47 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia,

nr 41 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia,

nr 45 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia.

Podróżni z Berlina do Frankfurtu nad Odrą będą mogli skorzystać z przejazdu pociągami regionalnymi DB a na odcinku od Frankfurtu nad Odrą do Rzepina na pokładzie Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZKA), uruchamianej przez PKP Intercity.

Protest niemieckich maszynistów

Protest Niemieckiego Związku Maszynistów rozpoczął się w środę o godz. 22:00.

Niemieccy maszyniści negocjują z Deutsche Bahn podwyżki płac. Chcą oni wzrostu pensji o ponad 500 euro, a także wypłaty dodatku inflacyjnego w wysokości 3000 euro na etat. Zaplanowane na ten tydzień rozmowy, ze względu na ogłoszony strajk ostrzegawczy, zostały odwołane.

Niemiecka kolej apeluje do pasażerów, by przełożyli podróże na inny dzień i zapewnia, że niewykorzystane bilety mogą być użyte w innym terminie. Pasażerom, których pociągi zostały odwołane, przysługuje też zwrot pieniędzy za bilety.