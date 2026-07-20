Ceny gazu wystrzeliły. Europa płaci coraz więcej

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Nasilające się ataki Stanów Zjednoczonych i Iranu na Bliskim Wschodzie doprowadziły do wzrostu cen gazu w Europie. Notowania tego surowca na giełdzie w Amsterdamie przekroczyły 60 euro za megawatogodzinę, co jest najwyższym poziomem od marca. Dodatkowo prognozy nie napawają optymizmem.

Nasilające się ataki Stanów Zjednoczonych i Iranu na Bliskim Wschodzie doprowadziły do wzrostu cen gazu w Europie

Nasilające się ataki Stanów Zjednoczonych i Iranu na Bliskim Wschodzie doprowadziły do wzrostu cen gazu w Europie / Shutterstock

Po kilku tygodniach względnego spokoju, na Bliskim Wschodzie znów wrze. Nasilające się wzajemne ataki Stanów Zjednoczonych i Iranu zwiększają ryzyko zakłóceń w dostawach energii z tego regionu.

Niestety, wymiana ciosów skutkuje wzrostem cen gazu - referencyjne kontrakty na ten surowiec w Amsterdamie w poniedziałkowy poranek były po 59,82 euro za megawatogodzinę, po zwyżce wcześniej do 60,66 euro za megawatogodzinę (o 5,7 proc.). Analitycy podkreślają, że tak drogo nie było od 23 marca.

Wymiana ciosów między USA a Iranem

Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało w poniedziałek, że siły amerykańskie zakończyły 9. z kolei noc ataków na Iran. Armia USA podała, że zaatakowano centra dowodzenia, stanowiska obrony powietrznej i nadzoru wybrzeża, zdolności morskie, miejsca rozmieszczenia i odpalania rakiet oraz dronów, a także sieci łączności.

Teheran odpowiedział wystrzeleniem pocisków „we wrogie cele”, a amerykańska ambasada w Bahrajnie ostrzegła, że posiada informacje wskazujące na to, iż Iran może planować uderzenia na pewne lokalizacje w centrum Manamy, stolicy kraju. Zaapelowano do przebywających w Bahrajnie Amerykanów, by zachowali ostrożność.

Informując o wzajemnych atakach, amerykański dziennik „Washington Post” zwrócił uwagę, że skonfliktowane strony zbliżyły się do pełnoskalowego konfliktu.

Wstrzymany przepływ gazu

Media zauważają, że przepływ gazu LNG przez cieśninę Ormuz został praktycznie wstrzymany z powodu zaostrzenia działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował w niedzielę, że dwa statki handlowe zostały unieruchomione, a dwa inne zrezygnowały z próby przepłynięcia „niebezpieczną trasą” w cieśninie Ormuz.

Ceny gazu będą nadal wspierane przez ograniczenia w jego podaży oraz niskie zapasy tego paliwa w Europie i innych częściach świata - ocenia analityk Bloomberg Intelligence Henik Fung.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach krajów Unii Europejskiej wynoszą 53,7 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 69,3 proc. Z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe wynika, że w magazynach znajduje się obecnie 606,61 terawatogodzin gazu.