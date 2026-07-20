Eksplozje tankowców. Iran bierze odwet za najnowsze ataki USA

RMF24

Irański Korpus Strażników Rewolucji (IRGC) poinformował o serii ataków na amerykańskie obiekty w regionie oraz eksplozjach tankowców w cieśninie Ormuz. Sytuacja wywołała alarmy w Bahrajnie i Kuwejcie.

Ostrzeżenie Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji

Rano irańska agencja Tasnim przekazała komunikat IRGC, w którym poinformowano o eksplozjach dwóch tankowców próbujących przepłynąć przez „niebezpieczną południową trasę” cieśniny Ormuz. Według IRGC statki znalazły się pod presją USA.



Ten korytarz nie będzie bezpieczny dla tranzytu produktów petrochemicznych ani nawet pojedynczej kropli ropy i gazu - ostrzegł Korpus.

Jednocześnie brytyjska agencja bezpieczeństwa morskiego UKMTO poinformowała o pożarze na statku osiem mil morskich na północny zachód od Kumzar w północnym Omanie.

Oskarżenia i odpowiedzi dyplomatyczne

Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio oskarżył Teheran o wykorzystywanie cieśniny Ormuz jako narzędzia szantażu wobec światowej gospodarki. W odpowiedzi irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi, cytowany przez agencję IRNA, stwierdził: „Teheran zakończy wojnę dopiero, gdy zyska przewagę na polu bitwy, co otworzy drogę do negocjacji”.

Ataki na cele w regionie

Działania IRGC nie ograniczyły się do cieśniny Ormuz. Korpus poinformował o ataku rakietowym na jordańskie lotnisko Akaba, gdzie – według irańskich źródeł – doszło do „poważnych zniszczeń”. Władze Jordanii podkreślają jednak, że część pocisków została przechwycona.

W Kuwejcie Sztab Generalny Armii potwierdził atak „wrogich” dronów. IRGC twierdzi, że celem była amerykańska baza lotnicza Ali Al-Salem, gdzie zniszczono radar wczesnego ostrzegania oraz hangar z dronami MQ-9. Kuwejckie władze zaprzeczają tej wersji, informując, że atak dotknął cywilnej stacji odsalania wody.

Alarmy w Bahrajnie i kolejne uderzenia

W Bahrajnie rozległy się syreny alarmowe, a ambasada USA ostrzegała przed możliwymi uderzeniami w centrum Manamy. Równocześnie Irańczycy przeprowadzili atak na bazę dowodzenia sił specjalnych w syryjskim Al-Tanf.

Dziewiąta noc amerykańskich ataków



Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) poinformowało, że amerykańskie siły, podczas dziewiątej nocy ataków na Iran uderzyły w irańskie centra dowodzenia wojskowego, stanowiska obrony przeciwlotniczej i nadzoru wybrzeża, zdolności morskie, miejsca rozmieszczenia i odpalania rakiet oraz dronów, a także sieci łączności.