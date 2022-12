Nawet 15 lat więzienia grozi Evie Kaili, do niedawna wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Afera korupcyjna wokół PE zatacza szersze kręgi - włoski sąd zgodził się na ekstradycje do Belgii żony byłego europosła Antonio Panzeriego.

Eva Kaili, oskarżona o korupcję b. wiceprzewodnicząca PE / Shutterstock

Eva Kaili, grecka eurodeputowana i była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego oskarżona m.in. o korupcję, czeka na wyniki dwóch śledztw, w Belgii i Grecji. W jej kraju grozi jej nawet do 15 lat więzienia - podaje portal Kathimerini.

Zarzuty wobec b. wiceprzewodniczącej PE

Jeśli Kaili zostanie uznana za winną w Grecji, wyrok wydany przez krajowe organy sądowe będzie surowszy niż w Belgii, gdzie kary za przestępstwa, o które jest oskarżona, są łagodniejsze i wynoszą od trzech do maksymalnie pięciu lat - napisał portal.

Wiceszefowa PE Eva Kaili została postawiona w stan oskarżenia i aresztowana decyzją belgijskiego sądu. Zarzuty wobec niej i trzech innych osób to korupcja, udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Parlament Europejski odwołał Evę Kaili ze stanowiska wiceprzewodniczącej tej instytucji, a Urząd Prokuratury Europejskiej (EPPO) wezwał Parlament Europejski do pozbawienia jej immunitetu. Wcześniej Grecja zamroziła majątek europosłanki i jej najbliższej rodziny.

W Grecji Kaili jest m.in. pod lupą urzędu ds. prania brudnych pieniędzy. Śledztwo prowadzone w jej sprawie ma ustalić, czy przywoziła z zagranicy niezadeklarowane pieniądze i inwestowała je w Grecji, w szczególności w nieruchomości.

Sprawa korupcji w Parlamencie Europejskim stała się też tematem kampanii wyborczej przed zaplanowanymi na czerwiec 2023 r. greckimi wyborami parlamentarnymi. Partie lewicowe, w tym PASOK, do której należała Kaili twierdzą, że europosłanka miała w rzeczywistości więcej wspólnego z prawicą niż ze środowiskiem, do którego formalnie należała.

Śledczy twierdzą, że żona i córka wiedziały o korupcyjnej działalności Panzeriego

Sąd w Brescii na północy Włoch wyraził zgodę na ekstradycję do Belgii żony aresztowanego w Brukseli pod zarzutem korupcji byłego włoskiego eurodeputowanego Antonio Panzeriego - podała w poniedziałek Ansa.

Żona polityka, Maria Dolores Colleoni została wraz z córką umieszczona w areszcie domowym w Lombardii w związku z belgijskim śledztwem. Wcześniej włoskie media podawały za śledczymi z Belgii, prowadzącymi dochodzenie w sprawie tzw. Katargate, że obie kobiety wiedziały o korupcyjnej działalności Panzeriego. Dlatego wydano europejski nakaz zatrzymania.

Żona polityka oskarżona jest o współudział w grupie przestępczej, korupcję i pranie pieniędzy. Sąd w Brescii, wyrażając zgodę na przekazanie jej do Belgii, postawił zarazem warunek, że jeśli zostanie definitywnie skazana, odbędzie karę we Włoszech - wyjaśnili jej adwokaci. Zastrzegli, że nie wykluczają zarazem zaskarżenia poniedziałkowej decyzji do Sądu Najwyższego.

W trakcie posiedzenia sądu kobieta oświadczyła, że nic nie wiedziała o interesach swego męża i wbrew medialnym zarzutom nie była z nim i córką na wakacjach za 100 tysięcy euro.