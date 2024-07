Mieszkańcy miasteczka na północy Włoch biegają razem z burmistrzem, by zdopingować go do tego, by zrzucił zbędne kilogramy. Luciano Fregonese waży 130 kilogramów.

Miasteczko Valdobbiadene / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock 47-letni burmistrz miejscowości Valdobbiadene w prowincji Treviso Luciano Fregonese w czerwcu po raz trzeci wygrał wybory. Kiedy rozpoczynał pierwszą kadencję ważył 90 kilogramów, przytył 40. Jak mówi, to rezultat roboczych obiadów i licznych spotkań, które często odbywają się przy stole. Lekarze i bliscy kazali mi się za siebie wziąć - powiedział burmistrz. Postanowił się odchudzać i w tym celu zaczął biegać. Mieszkańcy postanowili mu pomóc. W każdy czwartek pod wieczór ponad 150 osób biega z nim i maszeruje po wzgórzach pełnych winnic, wpisanych na listę dziedzictwa UNESCO.



Jogging i zdrowotny spacer lokalnej społeczności z jej administratorem ma też inne zalety; odnotowują rzeczy, które wymagają naprawy w okolicy, porządkują teren.



