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Na Litwie przeprowadzono symulację kryzysową z udziałem analityków i byłych dyplomatów. Zakładała ona wybuch buntu w obwodzie królewieckim i próbę wciągnięcia NATO w bezpośrednią wojnę z Rosją – poinformowała w poniedziałek stacja Sky News.

Symulacja wybuchu rebelii w Królewcu

Symulacja została zorganizowana na uniwersytecie ISM w Wilnie przez ośrodek analityczny Baltic International Security Centre, a stacja Sky News uzyskała ekskluzywny dostęp do przebiegu ćwiczeń. Wzięli w niej udział eksperci z Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich, którzy wcielili się w role strony rosyjskiej, buntowników oraz poszczególnych państw Sojuszu.

Analizowany scenariusz zakładał wybuch rebelii w obwodzie królewieckim, porwanie tamtejszego gubernatora przez buntowników oraz podjętą przez nich próbę wysłania czołgów przez granicę na terytorium Litwy.

Celem rewolty jest zaostrzenie kursu wobec Zachodu, zakładające sprowokowanie starcia z NATO i zmuszenie władz w Moskwie do pełnoskalowej wojny.

Putin założył mundur i ogłosił: Rosja tworzy „strefę bezpieczeństwa” na terytorium Ukrainy Rosja tworzy przy granicy z Ukrainą „strefę bezpieczeństwa”, która – jak zapowiedział Władimir Putin – nie będzie przedmiotem przyszłych negocjacji pokojowych z Kijowem. Według Kremla planowana strefa ma liczyć 660 kilometrów, a rosyjskie wojska…

Słabość rosyjskiej eksklawy?

Współorganizator ćwiczeń, znany brytyjski analityk ds. Rosji Edward Lucas, zaznaczył, że celem było ukazanie słabości samej eksklawy, a scenariusze zakładające bierność Sojuszu są nierealistyczne.

Scenariusze, w których NATO stoi z boku i nic nie robi, gdy rosyjskie siły wkraczają do państw bałtyckich, to bzdura. Te kraje widzą i słyszą rzeczy, których my nie dostrzegamy. Są bardzo czujne, gotowe i walczyłyby jak szalone. Mają tu sojuszników gotowych do walki od pierwszej minuty i Władimir Putin doskonale o tym wie – podkreślił Lucas.

Zauważył, że z powodu wojny Rosji przeciwko Ukrainie znaczna część sił z Królewca została przerzucona na front.

Analitycy zwrócili uwagę na obawy Litwy i Polski dotyczące możliwych prób nielegalnego przekraczania granic przez mieszkańców eksklawy uciekających przed mobilizacją. Zauważono również, że w odpowiedzi na ewentualne zagrożenia wokół obwodu królewieckiego Kreml w ostatnich tygodniach wzmógł groźby użycia broni jądrowej.

Putin nie zdecyduje się na otwartą wojnę z Europą? Komentarz generała NATO „Rosja nie zdecyduje się na szeroko zakrojony, konwencjonalny atak na Europę” – ocenia generał Alexus Grynkewich, naczelny dowódca sił NATO w Europie. W rozmowie z tygodnikiem „Der Spiegel” wojskowy podkreśla, że Władimir Putin sięga po inne metody,…

„Najważniejsza lekcja to znaczenie czasu”

Była wieloletnia rzeczniczka NATO Oana Lungescu, która czuwała nad przebiegiem symulacji, oceniła, że kluczowym wnioskiem jest konieczność błyskawicznego działania.

Najważniejsza lekcja to znaczenie czasu – potrzeba robienia rzeczy bardzo szybko i w sposób skoordynowany. Sytuacja rozwija się w mgnieniu oka, bodźce nadchodzą z różnych kierunków, przy niewystarczających informacjach i trudnych decyzjach do podjęcia - stwierdziła Lungescu.

Dodała, że „dlatego tak ważne jest, by Sojusz mógł szybko wyciągać wnioski, podnosić gotowość sił i powstrzymywać agresję”.

Omawiane na Litwie scenariusze wpisują się w rosnące napięcie wokół eksklawy i szersze ostrzeżenia ze strony europejskich służb wywiadowczych.

Putin ostrzegł Zachód

Na ostatnim spotkaniu Klubu Wałdajskiego na początku października Władimir Putin groził, że w przypadku zagrożenia dla Królewca Rosja nieuchronnie rozważy „użycie wszystkich rodzajów uzbrojenia”, a z ustaleń agencji Reuters wynika, że Moskwa przekazała wcześniej NATO nieoficjalny dokument, ostrzegający przed ryzykiem konfliktu jądrowego w razie próby odcięcia obwodu.

Z kolei szefowie czeskich (BIS), łotewskich (VDD) i szwedzkich służb ostrzegali na łamach „Guardiana” przed planowanymi przez Rosję prowokacjami pod fałszywą flagą oraz działaniami destabilizacyjnymi na wschodniej flance.