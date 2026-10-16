Putin założył mundur i ogłosił: Rosja tworzy „strefę bezpieczeństwa” na terytorium Ukrainy

RMF24

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Rosja tworzy przy granicy z Ukrainą „strefę bezpieczeństwa”, która – jak zapowiedział Władimir Putin – nie będzie przedmiotem przyszłych negocjacji pokojowych z Kijowem. Według Kremla planowana strefa ma liczyć 660 kilometrów, a rosyjskie wojska kontrolują obecnie 70 proc. tego obszaru.

Prezydent Rosji, ubrany w wojskowy mundur, mówił o operacji podczas wizyty w punkcie dowodzenia. Stwierdził, że działania są odpowiedzią na ukraińską operację w rosyjskim obwodzie kurskim z lat 2024–2025.

Rosyjskie siły zbrojne otrzymały zadanie nie tylko wyparcia wroga z naszej ziemi, ale także utworzenia strefy bezpieczeństwa na przyległym terytorium. To zadanie jest pomyślnie realizowane – powiedział Putin w wystąpieniu transmitowanym przez telewizję.

Putin zaznaczył, że celem Moskwy jest trwałe zapewnienie bezpieczeństwa regionom przygranicznym Rosji. Jednocześnie wykluczył możliwość objęcia sprawy strefy bezpieczeństwa ewentualnymi rozmowami pokojowymi z Ukrainą.

Nie planujemy czynić z tego przedmiotu potencjalnych negocjacji pokojowych z Ukrainą – oświadczył.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że planowana strefa bezpieczeństwa ma rozciągać się na długości 660 kilometrów. Jak dodał, około 70 proc. tego obszaru znajduje się obecnie pod rosyjską kontrolą.

Nie podano szczegółów dotyczących dokładnego przebiegu strefy ani jej głębokości na terytorium Ukrainy. Nie ma też niezależnego potwierdzenia przedstawionych przez Kreml danych dotyczących kontroli nad tym obszarem.

Chodzi o tereny w obwodach sumskim i charkowskim

Realizacja zapowiedzi oznaczałaby zajęcie kolejnych terenów w północno-wschodniej Ukrainie, przede wszystkim w obwodach sumskim i charkowskim. Regionów tych Rosja nie zaliczała dotąd do ukraińskich terytoriów formalnie anektowanych po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji w 2022 roku.

Podczas spotkania z dowódcami Putin mówił też o sytuacji na innych odcinkach frontu. Oświadczył, że rosyjskie wojska mają jeszcze do zdobycia nieco ponad 10 proc. obwodu donieckiego oraz 16,5 proc. obwodu zaporoskiego.

Rosyjski prezydent chwalił skuteczność ataków na ukraińskie cele wojskowe, przemysłowe i logistyczne. Przyznał jednocześnie, że rosyjska obrona powietrzna nadal wymaga usprawnień.

W ostatnich dniach ukraińskie drony miały zaatakować kilka rosyjskich centrów danych oraz dużą rafinerię. Rosja z kolei kontynuuje uderzenia w ukraińskie miasta, infrastrukturę energetyczną i porty.

Wypowiedź Putina padła w czasie intensywnych działań dyplomatycznych, chociaż niekoniecznie związany z samym zakończeniem wojny w Ukrainie. Rosyjski wysłannik ds. inwestycji Kiriłł Dmitrijew poinformował wcześniej, że Moskwa i Waszyngton rozmawiają o możliwych wspólnych projektach, w tym o centrach danych zasilanych energią jądrową. Według przekazanych informacji rozmowy miały nabrać tempa po ubiegłotygodniowym porozumieniu dotyczącym sprzedaży rosyjskiego oleju napędowego do USA.