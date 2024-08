Nowy projekt ustawy zakłada odebranie obywatelstwa w przypadku uchylenia się od służby wojskowej - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Tak Rosja zaostrza działania wymierzone w społeczności imigranckie.

Rosja zaostrza działania wymierzone w społeczności imigranckie, czego kolejnym przykładem jest projekt ustawy odbierającej obywatelstwo w razie uchylania się od służby wojskowej - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



W najnowszej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że 31 lipca Duma Państwowa, czyli niższa izba rosyjskiego parlamentu, zatwierdziła projekt ustawy, która odbiera obywatelstwo w przypadku braku rejestracji do służby wojskowej. Współautorem projektu jest przewodniczący Wiaczesław Wołodin, co zdaniem brytyjskiego resortu obrony wskazuje, że ma on aprobatę Kremla.



Niezależne rosyjskie media nadal informują o nękaniu społeczności imigranckich przez organy bezpieczeństwa w celu m.in. zwiększenia rekrutacji. Ta ustawa zapewni kolejny środek nacisku w tej kwestii.



"Prawo powinno być postrzegane także w kontekście nasilonych antyimigranckich nastrojów podsycanych przez niektórych członków rosyjskiego rządu, szczególnie wymierzonych w osoby o środkowoazjatyckich korzeniach. Te nastroje i retoryka znacząco wzmocniły się od czasu pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, prawdopodobnie jako element prób ustanowienia dodatkowej legitymacji rządu w obliczu wysokiej liczby ofiar i spadku standardu życia" - napisano.