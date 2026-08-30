Brytyjski komentator deportowany z USA. Wcześniej chwalił politykę Trumpa

Yiannopoulos został zatrzymany przez funkcjonariuszy federalnej służby imigracyjnej ICE 27 sierpnia po przylocie na międzynarodowe lotnisko im. Louisa Armstronga w Nowym Orleanie.
DHS przekazał BBC, że komentator wjechał do USA w maju 2019 roku, a następnie przekroczył dozwolony okres pobytu. W piątek został odesłany do Wielkiej Brytanii.
Nielegalny imigrant z Wielkiej Brytanii został odesłany do swojego kraju – przekazał rzecznik DHS.
Zwolennik zaostrzenia polityki migracyjnej
Milo Yiannopoulos był wcześniej redaktorem portalu Breitbart News, a w 2020 roku współpracował z raperem Kanye Westem przy jego nieudanej kampanii prezydenckiej. Pracował również dla byłej republikańskiej kongresmenki Marjorie Taylor Greene.
Komentator wielokrotnie opowiadał się za restrykcyjną polityką imigracyjną. W 2025 roku pisał w mediach społecznościowych, że USA powinny deportować „miliony” osób. Wzywał także do natychmiastowego wydalania ludzi, którzy nie potrafią udowodnić legalności swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych.
W przeszłości popierał naloty i działania ICE. Domagał się nawet pełnego immunitetu prawnego dla funkcjonariuszy tej służby podczas wykonywania obowiązków.
Kontrowersyjna postać amerykańskiej prawicy
Yiannopoulos był zwolennikiem Donalda Trumpa podczas kampanii wyborczej w 2016 roku. Z czasem zaczął jednak krytykować prezydenta USA, choć nadal deklaruje poparcie dla części jego politycznej agendy.
W 2017 roku został wycofany z grona mówców konserwatywnej konferencji CPAC po ujawnieniu nagrań, na których miał usprawiedliwiać pedofilię. Yiannopoulos zaprzeczał tym zarzutom, tłumacząc, że mówił o własnych doświadczeniach z dzieciństwa. Później przeprosił i odszedł z Breitbart News.
BBC przypomina, że Yiannopoulos budził kontrowersje także wypowiedziami dotyczącymi osób transpłciowych, muzułmanów, ruchu Black Lives Matter, feministek oraz osób homoseksualnych.