Brytyjski komentator deportowany z USA. Wcześniej chwalił politykę Trumpa

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Brytyjski prawicowy komentator Milo Yiannopoulos został deportowany ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii – poinformował Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (DHS). Według amerykańskich władz 41-latek przebywał w kraju po wygaśnięciu prawa pobytu.

Yiannopoulos został zatrzymany przez funkcjonariuszy federalnej służby imigracyjnej ICE 27 sierpnia po przylocie na międzynarodowe lotnisko im. Louisa Armstronga w Nowym Orleanie.

DHS przekazał BBC, że komentator wjechał do USA w maju 2019 roku, a następnie przekroczył dozwolony okres pobytu. W piątek został odesłany do Wielkiej Brytanii.

Nielegalny imigrant z Wielkiej Brytanii został odesłany do swojego kraju – przekazał rzecznik DHS.

Zwolennik zaostrzenia polityki migracyjnej

Milo Yiannopoulos był wcześniej redaktorem portalu Breitbart News, a w 2020 roku współpracował z raperem Kanye Westem przy jego nieudanej kampanii prezydenckiej. Pracował również dla byłej republikańskiej kongresmenki Marjorie Taylor Greene.

Komentator wielokrotnie opowiadał się za restrykcyjną polityką imigracyjną. W 2025 roku pisał w mediach społecznościowych, że USA powinny deportować „miliony” osób. Wzywał także do natychmiastowego wydalania ludzi, którzy nie potrafią udowodnić legalności swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych.

W przeszłości popierał naloty i działania ICE. Domagał się nawet pełnego immunitetu prawnego dla funkcjonariuszy tej służby podczas wykonywania obowiązków.

Milo Yiannopoulos (fot. HANDOUT/AFP/East News) / AFP/East News

Kontrowersyjna postać amerykańskiej prawicy

Yiannopoulos był zwolennikiem Donalda Trumpa podczas kampanii wyborczej w 2016 roku. Z czasem zaczął jednak krytykować prezydenta USA, choć nadal deklaruje poparcie dla części jego politycznej agendy.

W 2017 roku został wycofany z grona mówców konserwatywnej konferencji CPAC po ujawnieniu nagrań, na których miał usprawiedliwiać pedofilię. Yiannopoulos zaprzeczał tym zarzutom, tłumacząc, że mówił o własnych doświadczeniach z dzieciństwa. Później przeprosił i odszedł z Breitbart News.

BBC przypomina, że Yiannopoulos budził kontrowersje także wypowiedziami dotyczącymi osób transpłciowych, muzułmanów, ruchu Black Lives Matter, feministek oraz osób homoseksualnych.