Brytyjczycy ujawniają: Seria ataków na statki w rejonie Ormuz

W ostatnich dniach region cieśniny Ormuz oraz sąsiednich akwenów stał się areną niebezpiecznych incydentów. Według najnowszego raportu brytyjskiej agencji bezpieczeństwa żeglugi, w ciągu tygodnia odnotowano aż 12 ataków na statki. Dziesięć z nich miało miejsce w samej cieśninie Ormuz, jeden w Zatoce Perskiej, a jeden w Zatoce Omańskiej.
W wyniku ostrzału jeden ze statków zatonął. Sześć jednostek zdołało kontynuować rejs lub dotarło do portu, dwa zostały unieruchomione, a w trzech przypadkach nie potwierdzono uszkodzeń. Agencja podkreśla, że rzeczywista liczba ataków może być wyższa, ponieważ część incydentów nie jest zgłaszana przez załogi.
Wojna na morzu: Iran i USA zaostrzają działania
Od lutego, kiedy rozpoczął się konflikt po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran, sytuacja na wodach Zatoki Perskiej uległa dramatycznemu pogorszeniu. Do tej pory doszło już do 135 incydentów morskich, w których zginęło lub zostało rannych 76 osób.
Władze Iranu próbują przejąć kontrolę nad żeglugą przez cieśninę Ormuz. Irańskie siły zaminowały główny tor wodny i regularnie ostrzeliwują przepływające statki. Z kolei siły amerykańskie utrzymują blokadę morską irańskich portów oraz eskortują tankowce, których liczba w ostatnich dniach znacząco wzrosła.
Drastyczny spadek ruchu morskiego
Raport agencji bezpieczeństwa żeglugi wskazuje na dramatyczny spadek liczby tranzytów przez cieśninę Ormuz. W ciągu ostatniego tygodnia odnotowano 125 przepłynięć w jedną stronę i 129 w drugą – to aż o 70 procent mniej niż przed wybuchem konfliktu.
Przed wojną przez cieśninę Ormuz transportowano około jednej piątej światowego eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.