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Brytyjczycy ujawniają: Seria ataków na statki w rejonie Ormuz

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 października (17:53)

W ciągu ostatniego tygodnia w rejonie cieśniny Ormuz, Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej doszło do serii groźnych ataków na statki handlowe. Brytyjska agencja bezpieczeństwa żeglugi informuje o 12 incydentach, z których jeden zakończył się zatonięciem jednostki. Sytuacja na kluczowym szlaku morskim staje się coraz bardziej napięta.

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Brytyjczycy ujawniają: Seria ataków na statki w rejonie Ormuz
Wojna na Bliskim Wschodzie /AFP/East News
  • W ciągu ostatniego tygodnia w rejonie cieśniny Ormuz, Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej doszło do 12 ataków na statki handlowe, w tym jeden zakończył się zatonięciem jednostki; rzeczywista liczba incydentów może być wyższa ze względu na niezgłaszane zdarzenia.
  • Konflikt między Iranem a USA eskaluje na morzu – Iran zaminował tor wodny w cieśninie Ormuz i ostrzeliwuje statki, podczas gdy USA utrzymują blokadę portów irańskich i eskortują tankowce.
  • Ruch morski przez cieśninę Ormuz spadł o około 70% w porównaniu z okresem sprzed konfliktu, co ma poważne konsekwencje dla globalnego eksportu ropy i gazu, gdyż przez ten szlak przechodzi około 20% światowego transportu tych surowców.
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W ostatnich dniach region cieśniny Ormuz oraz sąsiednich akwenów stał się areną niebezpiecznych incydentów. Według najnowszego raportu brytyjskiej agencji bezpieczeństwa żeglugi, w ciągu tygodnia odnotowano aż 12 ataków na statki. Dziesięć z nich miało miejsce w samej cieśninie Ormuz, jeden w Zatoce Perskiej, a jeden w Zatoce Omańskiej.

W wyniku ostrzału jeden ze statków zatonął. Sześć jednostek zdołało kontynuować rejs lub dotarło do portu, dwa zostały unieruchomione, a w trzech przypadkach nie potwierdzono uszkodzeń. Agencja podkreśla, że rzeczywista liczba ataków może być wyższa, ponieważ część incydentów nie jest zgłaszana przez załogi.

Wojna na morzu: Iran i USA zaostrzają działania

Od lutego, kiedy rozpoczął się konflikt po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran, sytuacja na wodach Zatoki Perskiej uległa dramatycznemu pogorszeniu. Do tej pory doszło już do 135 incydentów morskich, w których zginęło lub zostało rannych 76 osób.

Władze Iranu próbują przejąć kontrolę nad żeglugą przez cieśninę Ormuz. Irańskie siły zaminowały główny tor wodny i regularnie ostrzeliwują przepływające statki. Z kolei siły amerykańskie utrzymują blokadę morską irańskich portów oraz eskortują tankowce, których liczba w ostatnich dniach znacząco wzrosła.

Drastyczny spadek ruchu morskiego

Raport agencji bezpieczeństwa żeglugi wskazuje na dramatyczny spadek liczby tranzytów przez cieśninę Ormuz. W ciągu ostatniego tygodnia odnotowano 125 przepłynięć w jedną stronę i 129 w drugą – to aż o 70 procent mniej niż przed wybuchem konfliktu.

Przed wojną przez cieśninę Ormuz transportowano około jednej piątej światowego eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna w Iranie cieśnina ormuz

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