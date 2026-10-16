Brytyjczycy ujawniają: Seria ataków na statki w rejonie Ormuz

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W ciągu ostatniego tygodnia w rejonie cieśniny Ormuz, Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej doszło do serii groźnych ataków na statki handlowe. Brytyjska agencja bezpieczeństwa żeglugi informuje o 12 incydentach, z których jeden zakończył się zatonięciem jednostki. Sytuacja na kluczowym szlaku morskim staje się coraz bardziej napięta.

W ostatnich dniach region cieśniny Ormuz oraz sąsiednich akwenów stał się areną niebezpiecznych incydentów. Według najnowszego raportu brytyjskiej agencji bezpieczeństwa żeglugi, w ciągu tygodnia odnotowano aż 12 ataków na statki. Dziesięć z nich miało miejsce w samej cieśninie Ormuz, jeden w Zatoce Perskiej, a jeden w Zatoce Omańskiej.

W wyniku ostrzału jeden ze statków zatonął. Sześć jednostek zdołało kontynuować rejs lub dotarło do portu, dwa zostały unieruchomione, a w trzech przypadkach nie potwierdzono uszkodzeń. Agencja podkreśla, że rzeczywista liczba ataków może być wyższa, ponieważ część incydentów nie jest zgłaszana przez załogi.

Dwa statki zatopione w pobliżu cieśniny Ormuz. Oba zostały trafione pociskami W ciągu zaledwie doby w pobliżu cieśniny Ormuz doszło do dwóch poważnych incydentów – zatonął kontenerowiec pod banderą Singapuru oraz masowiec zarejestrowany na Antigui i Barbudzie. Oba statki zostały trafione pociskami. Władze Iranu nie ukrywają,…

Wojna na morzu: Iran i USA zaostrzają działania

Od lutego, kiedy rozpoczął się konflikt po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran, sytuacja na wodach Zatoki Perskiej uległa dramatycznemu pogorszeniu. Do tej pory doszło już do 135 incydentów morskich, w których zginęło lub zostało rannych 76 osób.

Władze Iranu próbują przejąć kontrolę nad żeglugą przez cieśninę Ormuz. Irańskie siły zaminowały główny tor wodny i regularnie ostrzeliwują przepływające statki. Z kolei siły amerykańskie utrzymują blokadę morską irańskich portów oraz eskortują tankowce, których liczba w ostatnich dniach znacząco wzrosła.

Drastyczny spadek ruchu morskiego

Raport agencji bezpieczeństwa żeglugi wskazuje na dramatyczny spadek liczby tranzytów przez cieśninę Ormuz. W ciągu ostatniego tygodnia odnotowano 125 przepłynięć w jedną stronę i 129 w drugą – to aż o 70 procent mniej niż przed wybuchem konfliktu.

Przed wojną przez cieśninę Ormuz transportowano około jednej piątej światowego eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.