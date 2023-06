Austriackie władze skonfiskowały duże ilości narkotyków, broni i symboli nazistowskich w trakcie nalotu na skrajnie prawicowy gang motocyklowy. Aresztowano 6 osób. Gang powiązany z amerykańską przestępczością zorganizowaną chciał rozszerzyć swoją działalność na Austrię – podała agencja AP. Działania austriackich służb nie byłyby możliwe, gdyby nie sygnał od polskiej policji. To funkcjonariusze kieleckiego CBŚP dotarli do informacji o Austriaku, który może nielegalnie handlować bronią na terenie Unii Europejskiej.

/ foto. CBŚP /

Austriacka policja przeszukała 13 nieruchomości w Górnej i Dolnej Austrii. Przejęto broń o łącznej wartości około 1,5 mln euro. Znaleziono materiały wybuchowe, około pięciu kilogramów marihuany, kilogram kokainy i 650 gramów amfetaminy. W trakcie akcji zabezpieczono również emblematy i flagi o symbolice nazistowskiej. Do aresztu trafiło ostatecznie 6 członków gangu.

Poinformowano, że zatrzymani to członkowie gangu motocyklowego Bandidos; powiązani z neonazistowskim stowarzyszeniem "Objekt 21". "Wszyscy są obywatelami Austrii w średnim wieku", sprecyzował dyrektor generalny ds. bezpieczeństwa publicznego Franz Ruf.

/ foto. CBŚP /

Przejęcie ponad 150 szt. broni palnej w tym m.in. kilkudziesięciu jednostek broni długiej, kilkudziesięciu pistoletów maszynowych, do tego blisko stu pistoletów samopowtarzalnych i ponad 10 tys. szt. amunicji nie byłoby możliwe, gdyby nie sygnał z Centralnego Biura Śledczego Policji.

To funkcjonariusze kieleckiego CBŚP monitorując czarny rynek broni palnej i amunicji w Polsce, dotarli do informacji dotyczącej obywatela Austrii, który może nielegalnie handlować bronią na terenie Unii Europejskiej. Jest on jedną z 6 aresztowanych przez Austriaków osobą.

Bandidos jest drugim najliczniejszym amerykańskim gangiem motocyklowym po Hells Angels. Został założony w 1968 roku przez Donalda Chambersa w Houston. Od kilku lat oba gangi próbują wejść na rynek europejski. W ubiegłym roku pojawiły się sygnały, że Bandidos dążą do ekspansji w Austrii. Również w ubiegłym roku w Szwajcarii doszło do krwawych wojen terytorialnych między Bandidos a lokalnymi Hells Angels.