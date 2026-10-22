Broń dla Ukrainy szybciej i taniej. Zapadła kluczowa decyzja w NATO

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NATO umożliwi Ukrainie zakup broni, amunicji i sprzętu wojskowego za pośrednictwem swojej scentralizowanej agencji ds. zaopatrzenia – podał dziennik „Financial Times”. To w efekcie ma pozwolić Kijowowi pozyskiwać zaopatrzenie obronne szybciej i taniej.

Nowy kanał zakupowy dla Ukrainy

NATO umożliwi Ukrainie dokonywanie zakupów wojskowych poprzez swoją agencję ds. zaopatrzenia. Dzięki temu Kijów będzie mógł nabywać uzbrojenie oraz sprzęt wojskowy w sposób bardziej zorganizowany, korzystając z doświadczenia i szerokiej bazy przemysłowej Sojuszu. „Financial Times” podkreślił, że takie rozwiązanie może pozwolić Ukrainie szybciej i taniej pozyskiwać niezbędne zasoby obronne.

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Zapewnia to Ukrainie możliwość korzystania z bardziej uporządkowanych ram, dzięki którym może wykorzystać szeroki zakres oferowanych przez nas możliwości: ekspertyzę w zakresie zamówień, usługi wsparcia oraz dostęp do ugruntowanej bazy przemysłowej – powiedziała Jacqueline Borsboom, dyrektor ds. wsparcia operacyjnego w NATO Support and Procurement Agency (NSPA) w rozmowie z dziennikiem.

Wyzwania w relacjach z USA

Do tego porozumienia dochodzi w momencie, gdy pojawiło się napięcie w relacjach Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi. Powód to m.in. decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa dotycząca umowy na olej napędowy z Rosją, która ma na celu obniżenie cen paliwa w Stanach Zjednoczonych. To także zawieszenie wprowadzenia sankcji USA na Rosję przewidzianych w tzw. ustawie im. Lindseya Grahama. Sytuacja ta budzi niepokój w Kijowie i wśród sojuszników Ukrainy.

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Znaczenie porozumienia dla Ukrainy

Nowe możliwości zakupowe w ramach NATO mają istotne znaczenie dla Ukrainy, która zmaga się z coraz większymi wyzwaniami na polu walki i potrzebuje wsparcia w zakresie uzbrojenia. Szybsze i tańsze zakupy wojskowe dają szanse na wzmocnienie potencjału obronnego kraju. W obecnej sytuacji może to okazać się kluczowe dla dalszej obrony niepodległości Ukrainy.