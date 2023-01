Boris Pistorius z SPD, dotychczasowy minister spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii, obejmie funkcję nowego ministra obrony RFN - podaje agencja Reutera. Zastąpi Christine Lambrecht.

Boris Pistorius, kandydat na niemieckiego ministra obrony / PETER STEFFEN / PAP/EPA

Dotychczasowa szefowa resortu obrony Niemiec Christine Lambrecht ogłosiła w poniedziałek, że podaje się do dymisji. Informację o kandydaturze Borisa Pistoriusa agencja Reutera uzyskała od źródła w SPD.

Rząd Niemiec krytykowany przez sojuszników za postawę w sprawie Ukrainy

Rezygnacja Christine Lambrecht związana jest z jej polityką w resorcie obrony, która postawiła lewicowy rząd niemiecki pod pręgierzem krytyki. Władze RFN znalazły się pod presją w związku z opornym podejściem do przekazywania uzbrojenia Ukrainie. W ostatnim czasie zachodni sojusznicy Niemiec - w tym Wielka Brytania, Polska czy Finlandia - złożyły deklaracje przekazania Kijowowi czołgów. W grę wchodzi wysłanie czołgów leopard 2, na których dostawę na Ukrainę zgodę muszą wyrazić Niemcy.

W środę we Lwowie prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2 (10-14 wozów) w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Jak podkreślił, "przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa". Prezydent wskazał, że chodzi o to, by taka koalicja przekazała taką liczbę czołgów, by łącznie stanowiły one istotną siłę bojową - jak wskazał, chodzi o brygadową grupę bojową.

Ponieważ leopardy są produkowane przez Niemcy, kluczowa jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO. Wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki Robert Habeck z partii Zielonych stwierdził, że Niemcy "nie powinny stawać na drodze w tej sprawie".

Poparcie dla inicjatywy przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów wyraził też Pentagon oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Wtedy też premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapowiedział, że przekaże Ukrainie brytyjskie czołgi Challenger 2.

Kolejne zmiany w niemieckim rządzie?

Według agencji Reutera, jeżeli nominacja Pistoriusa zostanie potwierdzona, może to skutkować szerszym większym przetasowaniem w niemieckim gabinecie. Kanclerz Olaf Scholz obiecał, że w składzie rządu będzie tyle samo kobiet co mężczyzn.

Pistorius był ministrem spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii od 2013 r. i od dawna jest postrzegany jako kandydat do objęcia stanowisk na poziomie federalnym. W 2019 r. ubiegał się o przywództwo w SPD.

Jak podaje Reuters, Pistorius był w związku z Doris Schroeder-Kopf, byłą żoną ex-kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera.