Metadane plików opublikowanych przez hakerów, które rzekomo pochodzą z włamania na konto mailowe polskiego ministra Michała Dworczyka, zawierają rosyjskie symbole – twierdzi białoruski aktywista i bloger Nexta, Sciapan Puciła. Jego zdaniem jest to kolejny atak służb ze Wschodu na polskich polityków.

Zgłoszeniem ministra Michała Dworczyka w sprawie włamania na konta internetowe jego i jego żony zajmują się eksperci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego / Pixabay

Hakerzy włamali się na prywatną skrzynkę mailową szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz jego żony. Minister wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że nie doszło do wycieku tajnych informacji. Sprawę wyjaśnia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.



"Kilka dni temu ktoś włamał się na konto Michała Dworczyka, szefa kancelarii polskiego premiera. Ściągnięte z niego poufne dane hakerzy opublikowali na jednym ze swoich kanałów na platformie Telegram. W metadanych opublikowanych plików są rosyjskie symbole" - twierdzi białoruski aktywista i bloger Nexta.

Jego zdaniem jest to kolejny "atak ze strony państwa związkowego (Białorusi i Rosji - red.)".

"Nie ma co do tego wątpliwości, biorąc pod uwagę kampanię dezinformacyjną zorganizowaną przez białoruską propagandę, porwanie samolotu z (białoruskim opozycyjnym dziennikarzem) Ramanem Pratasiewiczem i nieskuteczne próby rozpoczęcia handlu więźniami politycznymi z zachodem" - ocenia autor kanału Nexta na Telegramie.



Wskazuje, że w ostatnim czasie doszło do włamań na konta innych polityków, z których następnie publikowano obraźliwe treści pod adresem opozycji białoruskiej i jej liderki Swiatłany Cichanouskiej. Celem ataków mają być również konta organizacji mniejszości białoruskiej w Polsce - Białoruski Dom oraz autorów Nexta.



Nexta to opozycyjny kanał w komunikatorze Telegram, prowadzony przez mieszkającego w Polsce Białorusina Sciapana Puciłę. Władze Białorusi uznały go za "ekstremistyczny", a samego Puciłę ścigają za "organizowanie" protestów.