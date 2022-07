"Wojna w Ukrainie ponownie postawiła kraje produkujące energię w centrum uwagi i one to wykorzystują" - tak zaplanowane na dziś spotkanie prezydenta Francji z księciem Arabii Saudyjskiej skomentował Camille Lons z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS). Emmanuel Macron przyjmie w Paryżu Mohammeda bin Salmana.

Macron u bin Salmana - grudzień 2021 r. / Balkis Press / PAP/Abaca

Rozmowa Macrona z bin Salmanem ma się rozpocząć około 20:30 czasu polskiego. Książe Arabii Saudyjskiej do Francji przyjechał wprost z Grecji, gdzie rozmawiał o zacieśnieniu współpracy energetycznej.

"Głęboko zaniepokojona"

Czuję się głęboko zaniepokojona tą wizytą, z powodu tego, co oznacza ona dla naszego świata i co oznacza dla Dżamala i ludzi takich jak on - powiedziała AFP sekretarz generalna Amnesty International, Agnès Callamard.

Przedstawicielka AI nawiązała do tajemniczego zaginięcia i śmierci saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego, do którego doszło 4 lata temu. Po wejściu do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule mężczyzna zaginął. Później okazało się, że został brutalnie zamordowany.

Amerykańskie agencje wywiadowcze ustaliły, że książę Arabii Saudyjskiej "zatwierdził" operację, która doprowadziła do śmierci Chaszukdżiego, chociaż Rijad temu zaprzecza.

Wizyta bin Salmana we Francji i Joe Bidena w Arabii Saudyjskiej nie zmienia faktu, że książę jest nikim innym jak mordercą - powiedziała Callamard cytowana przez AFP.

Jak twierdzi, jego przyjęcie przez światowych przywódców jest "tym bardziej szokujące, że wielu z nich w tamtym czasie wyrażało odrazę (z powodu zabójstwa) i zobowiązanie do niewprowadzania bin Salmana z powrotem do społeczności międzynarodowej".

Callamard wyraziła zaniepokojenie, że "wartości zostały zatarte w obliczu obaw o rosnące ceny ropy".

AFP zauważa, że pomimo obaw o przestrzeganie praw człowieka w Arabii Saudyjskiej, królestwo to jest postrzegane przez wielu na Zachodzie jako istotny partner ze względu na swoje zasoby energetyczne, zakupy broni i zagorzały sprzeciw wobec teokratycznego reżimu Iranu.

Macron i bin Salman. O czym będą rozmawiali?

Jak podaje agencja AFP, tematy spotkania Macrona i bin Salmana obejmują dostawy energii, a także powstrzymanie programu nuklearnego największego regionalnego wroga Rijadu, Iranu.

Rozmowy mają się rozpocząć około 20:30 czasu polskiego. Mohammed bin Salman podobno przybył późno w środę na lotnisko w Paryżu i udał się do prywatnej rezydencji poza miastem.

Daje im to siłę polityczną, którą wykorzystają, aby potwierdzić swoje znaczenie na arenie międzynarodowej - dodała.